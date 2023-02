Pucharowe El Clasico i spektakularna promocja od TOTALbet!

Choć Real Madryt zdobył już w tym sezonie dwa trofea – Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata – taki dorobek z pewnością nikogo w klubie nie zadowala. Choć sytuacja „Królewskich” w rodzimej lidze jest mocno skomplikowana (do lidera z Katalonii tracą obecnie 7 pkt), w pozostałych rozgrywkach wciąż pozostają w grze o końcowy triumf. Podopieczni Carlo Ancelottiego rozbili przed tygodniem na wyjeździe Liverpool (5:2) w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, dzięki czemu jedną nogą są już w ćwierćfinale. Ekipa ze stolicy Hiszpanii wciąż pozostaje również w walce o Puchar Króla, gdzie o awans do wielkiego finału powalczy z odwiecznym rywalem – Barceloną. Giganci hiszpańskiej piłki w tym sezonie mieli okazję mierzyć się ze sobą dwukrotnie. W lidze górą był Real, który przed własną publicznością pewnie zwyciężył 3:1. W rozgrywanym w Arabii Saudyjskiej Superpucharze Hiszpanii górą była jednak „Duma Katalonii”, która nie dała rywalowi żadnych szans, wygrywając 3:1 i rewanżując się za ligowe niepowodzenie. Jak będzie w najbliższy czwartek? Bukmacherzy z TOTALbet nie mają większych wątpliwości, że to drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego powinna być górą, dzięki czemu do rewanżu przystąpi w pozytywnych nastrojach.

Lider La Liga do czwartkowego starcia na Santiago Bernabeu przystąpi jednak poważnie osłabiony, z powodu urazu wystąpić nie będzie mógł bowiem Robert Lewandowski. Choć kapitan reprezentacji Polski nie jest ostatnio w najlepszej dyspozycji, jego brak z pewnością stanowi poważny ból głowy dla opiekuna „Dumy Katalonii” – Xaviego. Trzeba zresztą przyznać, że w ostatnich tygodniach cała Barcelona spuściła nieco z tonu. Piłkarze z Camp Nou najpierw okazali się gorsi od Manchesteru United (3:4 w dwumeczu), przez co już na etapie 1/16 finału pożegnali się z Ligą Europy, a w ostatni weekend sensacyjnie ulegli na wyjeździe Almerii 0:1. Choć przewaga nad Realem w ligowej tabeli wciąż jest bezpieczna i wynosi 7 pkt, nie jest to najlepszy prognostyk przed zbliżającym się dwumeczem w półfinale Pucharu Króla. Obniżkę formy „Blaugrany” najwyraźniej dostrzegli także eksperci z TOTALbet, którzy przed pierwszym spotkaniem zdecydowanie wyżej oceniają szanse na zwycięstwo Realu Madryt. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf podopiecznych Carlo Ancelottiego płaci bowiem 1.97 zł. W przypadku zwycięstwa gości z Katalonii analogiczny zarobek wyniesie z kolei 3.80 zł.

Sonda Real vs Barcelona - kto awansuje do finału Pucharu Króla? Real Barcelona Trudno powiedzieć

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Real – 1.97 remis – 3.55 Barcelona – 3.80

Podwójna szansa:

1/X – 1.27 1/2 – 1.30 X/2 – 1.77

Real strzeli gola:

tak – 1.18 nie – 4.25

Barcelona strzeli gola:

tak – 1.40 nie – 2.74

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.00 powyżej 0.5 – 1.04

poniżej 1.5 – 3.70 powyżej 1.5 – 1.25

poniżej 2.5 – 1.93 powyżej 2.5 – 1.81

poniżej 3.5 – 1.37 powyżej 3.5 – 2.95

poniżej 4.5 – 1.13 powyżej 4.5 – 5.40

poniżej 5.5 – 1.04 powyżej 5.5 – 9.50

Podane kursy mogą ulec zmianie.

📅📌 Key dates for your diary - our March fixture list! pic.twitter.com/P3cOH5HVMc— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 27, 2023

