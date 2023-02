The Citizens ze zwycięstwem, Erling Haaland z golem?

Jeśli mówimy o kandydatach do wygrania obecnej edycji Ligi Mistrzów, nie sposób nie wspomnieć o Manchesterze City. Drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę od lat ma jednak obsesję na punkcie zdobycia tego trofeum, jak do tej pory wciąż nie udała im się jednak ta sztuka. „The Citizens” najbliżej osiągnięcia celu byli w 2021 roku, wówczas w finale okazali się jednak gorsi od Chelsea. Takie mecze, jak ubiegłoroczny półfinałowy rewanż z Realem Madryt sprawiają, że można zastanawiać się czy nad klubem z Etihad Stadium nie ciąży przypadkiem jakieś fatum. Mistrzowie Anglii wygrali bowiem pierwszy mecz 4:3, a w 90. minucie rewanżu na Santiago Bernabeu prowadzili 1:0 i wydawało się, że awans mają w kieszeni. Dwa gole na przestrzeni kilkudziesięciu sekund – oba strzelone przez Rodrygo – doprowadziły do dogrywki, a gol z rzutu karnego Karima Benzemy ostatecznie pogrążył „Obywateli”. W obecnym sezonie podopieczni hiszpańskiego szkoleniowca nie mają zamiaru po raz kolejny popełniać takich błędów, a droga do finału wiedzie dla nich przez Lipsk. Ekipa z Wysp Brytyjskich tym razem będzie miała o tyle łatwiej, że w ich składzie znajduje się goleador doprawdy wybitny – Erling Haaland. Bukmacherzy z TOTALbet nie mają zresztą wątpliwości – Manchester City wypracuje sobie w środę zaliczkę przed rewanżem, a norweski napastnik przynajmniej raz trafi do siatki rywali.

Piłkarze z Lipska kilkukrotnie w tym sezonie udowodnili już jednak, że przed własną publicznością są w stanie postawić się wyżej notowanemu rywalowi. Przekonał się o tym choćby Real Madryt, który w meczu fazy grupowej przegrał na niemieckiej ziemi 1:2. Także w rodzimej lidze piłkarze z koncernu Red Bulla spisują się przed własną publicznością bardzo dobrze, zdobywając aż 23 na 30 możliwych punktów i notując zaledwie jedną porażkę. Miała ona zresztą miejsce stosunkowo niedawno – 11 lutego komplet punktów z Red Bull Areny wywiózł Union Berlin, wygrywając 2:1. Drużyna prowadzona przez Marco Rose równie gościnna nie była natomiast w meczach przeciwko możnym Bundesligi – Bayern Monachium zaledwie zremisował 1:1, Borussia Dortmund poniosła natomiast sromotną porażkę (0:3). Mimo wszystko wydaje się, że ewentualne wyeliminowanie Manchesteru City z Ligi Mistrzów rozpatrywane byłoby w kategorii ogromnej sensacji. Podobnie uważają zresztą także eksperci z TOTALbet, którzy nie dają niemieckiemu klubowi szans nie tylko w całym dwumeczu, ale nawet w pierwszym, rozgrywanym w Lipsku pojedynku. Za każdą złotówkę postawioną na taki scenariusz bukmacher płaci bowiem 4.60 zł, w przypadku wygranej „The Citizens” analogiczny zarobek wyniesie natomiast 1.77 zł. Kurs na awans RB Lipsk do ćwierćfinału TOTALbet ustalił z kolei na poziomie 6.15 (w przypadku gości z Wysp Brytyjskich jest to 1.09). Futbol przyzwyczaił już jednak do tego, że lubi niespodzianki. Czy świadkami jednej z nich będziemy w tym dwumeczu?

