The Reds wezmą rewanż za ubiegłoroczny finał?

Choć obecny sezon jak do tej pory jest w wykonaniu Liverpoolu niezwykle rozczarowujący, ostatnie rezultaty sprawiają, że fani tego zespołu wciąż mogą liczyć na happy-end. Drużyna prowadzona przez Juergena Kloppa zdaje się bowiem wracać na właściwe tory w najlepszym momencie, tuż przed meczami 1/8 finału Ligi Mistrzów. „The Reds” w ostatnich dniach najpierw pewnie pokonali bowiem Everton w derbach miasta (2:0), a następnie – nieco szczęśliwie – uporali się w meczu wyjazdowym z Newcastle United (2:0). Jest to tym bardziej imponujące, że drużyna z St. James’ Park przegrała w tym sezonie ligowym jedynie dwa mecze – oba przeciwko Liverpoolowi. Mimo ostatniej zwyżki formy sytuacja w tabeli wciąż nie jest dla piłkarzy z miasta Beatlesów zbyt dobra. Liverpoolczycy z dorobkiem 35 pkt w 22 meczach zajmują aktualnie ósmą pozycję, do czwartego Tottenhamu tracąc siedem punktów. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że ekipa niemieckiego szkoleniowca ma rozegrane dwa mecze mniej niż „Koguty”, w praktyce strata ta może zatem zmniejszyć się do zaledwie jednego „oczka”. Zanim jednak klub z Anfield powróci do walki o TOP 4, czeka go pierwsze starcie 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. Choć TOTALbet szanse obu drużyn ocenia podobnie, bukmacher nieznacznie wyżej stawia jednak akcje ekipy z Wysp Brytyjskich.

Karim Benzema i jego skandale | Futbologia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Obrońcy tytułu w ostatnich tygodniach także zdają się jednak znajdować na fali wznoszącej. „Królewscy” najpierw wygrali bowiem Klubowe Mistrzostwa Świata – pokonując kolejno Al Ahly (4:1) i Al-Hilal (5:3) – a następnie odnieśli dwa zwycięstwa ligowe. O ile jednak wysoka wygrana przed własną publicznością ze słabiutkim Elche (4:0) była do przewidzenia, o tyle wyjazdowy triumf na trudnym terenie, przeciwko Osasunie (2:0) należy docenić. Sytuacja w tabeli wciąż jest jednak dla podopiecznych Carlo Ancelottiego bardzo skomplikowana. Madrytczycy do prowadzącej Barcelony tracą bowiem aż 8 pkt. Historia pokazuje, że w przeszłości żaden klub mający na tym etapie sezonu taką stratę nie był w stanie zdobyć tytułu mistrzowskiego. Czy tym razem będzie inaczej? Trudno powiedzieć. Jedno jest pewne – zanim mistrzowie Hiszpanii rozegrają kolejne starcia w walce o obronę tytułu, będą musieli stawić czoła Liverpoolowi w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Co ciekawe, eksperci z TOTALbet wyżej – zarówno w kontekście pierwszego spotkania, jak i całego dwumeczu – oceniają szanse „The Reds”. Bukmacher potencjalny awans ekipy z Wysp Brytyjskich „wycenił” bowiem na 1.81, w przypadku Realu Madryt jest to natomiast 1.90.

Sonda Czy Real Madryt obroni w tym sezonie Ligę Mistrzów? Tak Nie Trudno powiedzieć

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Liverpool – 2.32 remis – 3.70 Real – 3.05

Awans:

Liverpool – 1.81 Real – 1.90

Liverpool strzeli gola:

tak – 1.21 nie – 4.15

Real strzeli gola:

tak – 1.28 nie – 3.47

Strzelec gola:

Mohamed Salah – 2.75 Karim Benzema – 2.20

Darwin Nunez – 2.75 Mariano Diaz – 2.84

Roberto Firmino – 2.85 Vini Jr – 3.95

Diogo Jota – 2.96 Marco Asensio – 4.40

Cody Gakpo – 3.40 Rodrygo – 4.50

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu FC Liverpool – Real Madryt dostępna jest W TYM MIEJSCU

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.