Wicemistrzowie Polski stoczą bitwę o awans!

Pierwsza połowa ubiegłotygodniowego meczu w Płocku zwiastowała, że to goście z Francji powinni sięgnąć po zwycięstwo i postawić się tym samym w fenomenalnej sytuacji przed rewanżem. Szczypiorniści z Nantes już na samym początku wyszli na trzybramkowe prowadzenie, a stosunkowo bezpieczną przewagę utrzymywali przez zdecydowaną większość tej części gry. Do szatni oba zespoły schodziły zresztą przy wyniki 14:18. Po zmianie stron obudzili się jednak płocczanie, którzy konsekwentnie odrabiali straty, aż udało im się doprowadzić do stanu 21:21. Od tego czasu prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, ale żadna z drużyn nie potrafiła odskoczyć na więcej niż jedną bramkę. W końcówce to wicemistrzowie Polski byli jednak bliżej zwycięstwa, gdy na kilkadziesiąt sekund przed końcem prowadzili 32:31. Francuzi doprowadzili do wyrównania, ale zespół z Płocka miał jeszcze „piłkę meczową”. Niestety, w ostatniej akcji dali się zablokować i mecz ostatecznie zakończył się remisem. Choć przed rewanżem wyżej stoją z pewnością akcje trzeciej obecnie drużyny ligi francuskiej, Nafciarze wciąż pozostają w grze o ćwierćfinał. Zdaniem TOTALbet o wyeliminowanie klubu z Bretanii będzie jednak bardzo, bardzo trudno.

HBC Nantes w obecnym sezonie przynajmniej kilkukrotnie pokazało już bowiem, że stanowi bardzo mocny zespół. Świadczy o tym choćby fakt, że drużyna prowadzona przez Gregory’ego Cojeana w fazie grupowej musiała uznać jedynie wyższość europejskich gigantów – FC Barcelony oraz Industrii Łomża Kielce. Zgromadzony dorobek (15 pkt) sprawił jednak, że Francuzi wyprzedzili takie kluby jak choćby THW Kiel, Aalborg Handbold czy Pick Szeged. Także w rodzimej lidze drużyna z Bretanii spisuje się bardzo dobrze, zajmując aktualnie miejsce na najniższym stopniu podium. HBC Nantes w tych rozgrywkach ma na swoim koncie 35 pkt, do prowadzącej dwójki Montpellier oraz Paris Saint-Germain tracąc odpowiednio trzy i jedno „oczko”. Imponujące są zresztą wyniki osiągane przez ten zespół we własnej hali – 9 zwycięstw, 1 remis i 1 porażka. Także w EHF Lidze Mistrzów francuski klub nie był łatwym rywalem, przed własną publicznością potrafił bowiem zwyciężyć aż czterokrotnie. W spotkaniu przeciwko mistrzom Polski – Industrii Łomża Kielce – przegrał jednak 30:33 i gorąco liczymy na to, że w najbliższą środę dojdzie do powtórki. Zdaniem TOTALbet jest to jednak mało prawdopodobne. Za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo wicemistrzów Polski bukmacher płaci bowiem aż 5.80 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej HBC Nantes wyniesie z kolei 1.22 zł.

