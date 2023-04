Włoski klasyk, którego stawką będzie finał

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że gdyby nie kara piętnastu ujemnych punktów, Juventus byłby obecnie w zdecydowanie innym miejscu w tabeli. Kara nałożona na turyński klub za nieprawidłowości przy transferach sprawiła jednak, że do końca rozgrywek będzie on musiał drżeć o ewentualny awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Podopieczni Maxa Allegriego znakomicie radzą sobie jednak pod presją, wygrywając 8 z 9 poprzednich meczów we wszystkich rozgrywkach. Wydaje się, że przy takiej dyspozycji – biorąc pod uwagę formę konkurencji – zajęcie miejsca w TOP 4 wydaje się możliwe. Ekipa ze stolicy Piemontu ma obecnie w dorobku 44 punkty, do czwartego Interu tracąc zaledwie sześć „oczek”. Co więcej, Stara Dama wciąż ma szansę na zdobycie dwóch innych trofeów – Ligi Europy oraz Pucharu Włoch. W pierwszych z wymienionych rozgrywek turyńczycy doszli już do ćwierćfinału, gdzie zmierzą się ze Sportingiem Lizbona. W drugich natomiast o finał zmierzą się z… Interem Mediolan. Pierwszy mecz już w najbliższy wtorek na Allianz Stadium. Biorąc pod uwagę wyniki osiągane w minionych tygodniach przez oba zespoły, wydaje się, że faworytem będą gospodarze. Podobnie uważają najwyraźniej również eksperci z TOTALbet. Legalny polski bukmacher ocenia jednak, że także zwycięstwo gości nie będzie scenariuszem z gatunku science-fiction.

Inter natomiast w ostatnich tygodniach spisuje się wręcz katastrofalnie. Trener Simone Inzaghi co prawda próbuje robić dobrą minę do złej gry, ale fakty są dla niego bezlitosne i nieco szczęśliwy awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów niewiele w tej kwestii zmienia. Nerazzurri grają bowiem bardzo słabo, bez polotu i werwy, z której znana była ta drużyna pod wodzą Antonio Conte. Osiągane wyniki doskonale to zresztą potwierdzają – klub z czarno-niebieskiej części Mediolanu przegrał cztery z ostatnich pięciu ligowych meczów! Inter tak naprawdę jedynie słabości konkurencji może zawdzięczać fakt, że wciąż znajduje się na miejscu premiowanym awansem do kolejnej edycji LM. Przy takiej dyspozycji i to nie jest jednak wcale pewne. Pomimo ogromnych problemów w Serie A nikt w klubie nie zapomina jednak o meczach na pozostałych frontach. Już we wtorek piłkarze ze Stadio Giuseppe Meazza w Turynie zmierzą się z Juventusem w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Włoch. Nie ma wątpliwości, że Lautaro Martinez i spółka będą chcieli zrewanżować się swemu odwiecznemu rywalowi za dwie ligowe porażki – jesienią na Allianz Stadium Juventus wygrał 2:0, przed kilkunastoma dniami w Mediolanie zwyciężył z kolei 1:0. Czy jednak – biorąc pod uwagę obecną dyspozycję obu drużyn – zwycięstwo gości wchodzi w ogóle w grę? Zdaniem TOTALbet – tak, choć faworytem mimo wszystko będzie Stara Dama. Kurs na jej wygraną bukmacher ustalił na poziomie 2.33, w przypadku triumfu Interu jest to 3.20.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Juventus – 2.33 remis – 3.35 Inter – 3.20

Podwójna szansa:

1/X – 1.35 1/2 – 1.33 X/2 – 1.59

Juventus strzeli gola:

tak – 1.31 nie – 3.15

Inter strzeli gola:

tak – 1.45 nie – 2.57

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 7.20 powyżej 0.5 – 1.07

poniżej 1.5 – 2.81 powyżej 1.5 – 1.40

poniżej 2.5 – 1.61 powyżej 2.5 – 2.22

poniżej 3.5 – 1.22 powyżej 3.5 – 4.05

poniżej 4.5 – 1.06 powyżej 4.5 – 7.60

poniżej 5.5 – 1.01 powyżej 5.5 – 12.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

