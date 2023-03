Zieloni zbliżą się do ligowej czołówki?

Przed rozpoczęciem sezonu 2022/2023 Lechia nie była może typowana do czołowych lokat, ale chyba mało kto spodziewał się aż tak spektakularnej katastrofy. Drużyna z Pomorza w dziewięciu pierwszych spotkaniach ligowych uzbierała zaledwie pięć punktów i zamykała tabelę PKO BP Ekstraklasy. Nikogo nie zdziwiła zatem roszada na stołku trenerskim, gdzie Tomasza Kaczmarka zastąpił… Marcin Kaczmarek. Trudno jednak powiedzieć, aby efekt „nowej miotły” przyniósł oczekiwane skutki. Gdańszczanie poprawili co prawda swój dorobek punktowy, ale rundę jesienną i tak zakończyli dopiero na 14. miejscu, z przewagą zaledwie punktu nad strefą spadkową. Wiosną lechiści także spisują się raczej słabo. Co prawda wygrali na inaugurację z Wisłą Płock (1:0), ale następnie zanotowali serię pięciu kolejnych meczów bez wygranej. Jej puentą była wstydliwa, wyjazdowa porażka z Lechem Poznań (0:5). Przed tygodniem Lechia zanotowała jednak głośne przełamanie, wysoko ogrywając Miedź Legnica (4:0) w meczu „o sześć punktów”. Nie zmienia to jednak faktu, że Marcin Kaczmarek i jego piłkarze wciąż rozpaczliwie potrzebują punktów. Kolejna okazja na ich zdobycie nadarza się już w niedzielę, gdy zmierzą się na wyjeździe z Wartą Poznań. Zdaniem TOTALbet faworytem tego starcia będą jednak gospodarze.

Gospodarze, którzy udowadniają, że nawet bez wielkiego budżetu i głośnych nazwisk można zajmować w PKO BP Ekstraklasie miejsce w górnej połowie tabeli. Podopieczni Dawida Szulczka może nie grają zbyt ofensywnie i efektownie, za to punktują z godną podziwu regularnością. Najlepszym potwierdzeniem tych słów jest sytuacja w tabeli – Warta w 24 spotkaniach zdobyła 34 punkty i zajmuje wysokie, szóste miejsce. Trzeba jednak przyznać, że dyspozycja poznańskiego zespołu na wiosnę pozostawia nieco do życzenia. Zieloni odnieśli bowiem dwa spektakularne zwycięstwa – 5:1 u siebie z Koroną Kielce oraz 2:0 na wyjeździe z Widzewem Łódź – oprócz tego jednak mają spore problemy z punktowaniem. Choć bilans dziewięciu „oczek” zdobytych w siedmiu spotkaniach nie powala na kolana, pozwala ekipie ze stolicy Wielkopolski na spokojne utrzymywanie się w górnej połowie tabeli. Co więcej, zespół prowadzony przez najmłodszego szkoleniowca w PKO BP Ekstraklasie do trzeciego w stawce Lecha traci zaledwie sześć punktów. Warciarze kolejną okazję na podreperowanie swojego wiosennego dorobku będą mieli już w najbliższą niedzielę, kiedy to na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim podejmą zajmującą miejsce w strefie spadkowej Lechię Gdańsk. Eksperci z TOTALbet nie mają zresztą większych wątpliwości, że to zespół z Poznania powinien wyjść z tego pojedynku zwycięsko. Potencjalne zwycięstwo gospodarzy bukmacher „wycenił” bowiem na 2.02, w przypadku triumfu gości z Pomorza jest to natomiast 4.00.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Warta – 2.02 remis – 3.50 Lechia – 4.00

Podwójna szansa:

1/X – 1.26 1/2 – 1.32 X/2 – 1.75

Warta strzeli gola:

tak – 1.25 nie – 3.70

Lechia strzeli gola:

tak – 1.53 nie – 2.39

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 7.80 powyżej 0.5 – 1.07

poniżej 1.5 – 2.98 powyżej 1.5 – 1.38

poniżej 2.5 – 1.67 powyżej 2.5 – 2.17

poniżej 3.5 – 1.24 powyżej 3.5 – 3.90

poniżej 4.5 – 1.08 powyżej 4.5 – 7.60

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 13.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Oby tak dalej Zwoli! ⚽ 👏 https://t.co/uWP0cTQ7Hi— Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) March 16, 2023

