Zwycięstwo Kolejorza z kursem 100 od TOTALbet!

32 lata przyszło nam czekać na kolejny wiosenny dwumecz wygrany przez polski klub w europejskich pucharach. W marcu 1991 roku warszawski klub sensacyjnie pokonał włoską Sampdorię 3:2 w dwumeczu, wywalczając tym samym awans do półfinału Pucharu Zdobywców Pucharów. Furorę w barwach Legii robił młodziutki wówczas Wojciech Kowalczyk, co doskonale obrazuje, jak odległe były to czasy. Teraz, ponad trzy dekady później, sztuka ta udała się Lechowi Poznań. Mistrzowie Polski po bezbramkowym, wyjazdowym remisie z Bodo/Glimt do rewanżu przystępowali w roli faworyta. Choć samo spotkanie rewanżowe nie było wielkim widowiskiem, zakończyło się zgodnie z oczekiwaniami polskich kibiców. Lechici zwyciężyli 1:0 po „złotym golu” Mikaela Ishaka i mogli świętować awans do najlepszej szesnastki Ligi Konferencji. Co więcej, podopieczni Johna van den Broma w kolejnej rundzie także nie są bez szans, los skojarzył ich bowiem ze szwedzkim Djurgardens IF. Zdaniem TOTALbet faworytem pierwszego spotkania, które zostanie rozegrane już w najbliższy czwartek w Wielkopolsce, będą gospodarze. Kurs na ich zwycięstwo bukmacher ustalił na poziomie 1.98.

Skandynawskiej ekipy z pewnością nie należy jednak lekceważyć. Ekipa prowadzona przez Thomasa Lagerlofa w ubiegłym sezonie (w Szwecji gra się systemem wiosna-jesień) zdobyła wicemistrzostwo kraju, ustępując jedynie ekipie Hacken. Na uwagę zasługuje z pewnością także postawa zespołu w fazie grupowej Ligi Konferencji. Djurgardens brawurowo prezentowało się bowiem w naprawdę niełatwej grupie. Choć ich rywalami były takie zespoły jak belgijski Gent, norweskie Molde oraz Shamrock Rovers z Irlandii, Skandynawowie w sześciu meczach zgromadzili aż 16 pkt i bardzo pewnie, z dużą przewagą nad resztą stawki wywalczyli bezpośredni awans do 1/8 finału. Choć na niekorzyść rywala Lecha może działać fakt, że liga szwedzka rusza dopiero z początkiem kwietnia, piłkarzom ze Sztokholmu nie brakuje jednak rytmu meczowego. Wszystko z powodu rozgrywek o Puchar Szwecji, gdzie Djurgardens IF radzą sobie doprawdy znakomicie. W fazie grupowej podopieczni Lagerlofa uzyskali bowiem komplet punktów, dzięki czemu zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie ich rywalem będzie Malmo FF. Zanim jednak dojdzie do tego starcia, wicemistrzowie kraju udadzą się do Poznania, aby rozegrać pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji. Zdaniem TOTALbet Skandynawowie nie będą faworytem tego pojedynku, bukmacher kurs na ich zwycięstwo „wycenił” bowiem na 3.90.

Sonda Czy Lech Poznań awansuje do 1/4 finału Ligi Konferencji Europy? Tak Nie Nie mam zdania

