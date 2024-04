i Autor: Twitter / Eurosport Chris Harper

okropny wypadek

Robi się słabo po zobaczeniu tego wypadku słynnego kolarza. Z całej siły huknął głową o słup, mrożące krew w żyłach wideo trafiło do sieci

Kolarstwo to niezwykle popularna dyscyplina, która przy okazji zdaje się być jedną z najniebezpieczniejszych. Zawodnicy rywalizujący w kolarstwie szosowym pędzą z dużymi prędkościami, lecz w razie wypadku przed obrażeniami nie chroni ich w zasadzie nic poza kaskiem. I to właśnie kask najprawdopodobniej uchronił od tragicznej śmierci Chrisa Harpera, który w Tour of the Alps uległ niezwykle groźnie wyglądającemu wypadkowi.