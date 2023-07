Tour de Pologne 2023 3. etap MAPA. Mapa trzeciego etapu Wałbrzych - Duszniki-Zdrój 31.07.2023 TdP 2023 GDZIE będą jechać kolarze na 3. etapie Tour de Pologne?

Rywalizacja w jubileuszowym 80. Tour de Pologne nabrała rumieńców. Drugi etap z Leszna do Karpacza przyniósł oczekiwane roszady w klasyfikacji generalnej, w której o końcowe zwycięstwo liczą się zawodnicy stawiani w roli faworytów jeszcze przed wyścigiem. Polskich kibiców może cieszyć dobra forma Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majki. Kolarz Ineos Grenadiers był w niedzielę trzeci i zajął to miejsce w "generalce". Do prowadzącego Mateja Mohoricia (Bahrain-Victorious) traci tylko 10 sekund, a drugie miejsce ze stratą 4 s do Słoweńca zajmuje Joao Almeida - klubowy kolega Majki z UAE Team Emirates. Polak z tej drużyny był w niedzielę niezwykle blisko sukcesu, ale został złapany przez grupę 300 metrów przed metą i musiał zadowolić się 10. miejscem na etapie oraz w klasyfikacji generalnej. W niej powinno dojść do zmian po "królewskim" etapie z Wałbrzycha do Dusznik-Zdroju!

GDZIE będą jechać kolarze na 3. etapie Tour de Pologne? MAPA 3. etapu TdP 2023 dzisiaj 31.07

Trzeci etap rozpocznie się w Wałbrzychu, drugim najludniejszym mieście Dolnego Śląska. Jest to typowy górski etap z przewyższeniem wynoszącym ponad 3000 metrów. Aby dojechać do mety w Dusznikach-Zdroju, zawodnicy będą musieli pokonać 163 km. Na tym etapie do zdobycia będą 3 Premie Górskie PZU II kat. w Walimiu, na Przełęczy Jugowskiej oraz w Zieleńcu oraz Premia Specjalna 95 lat Tour de Pologne SOUDAL w Pieszycach. Widowiskowa meta zlokalizowana jest na arenie biathlonowej Centralnego Ośrodka Sportu. Poniżej znajdziesz wszystkie mapy związane z trzecim etapem TdP 2023: