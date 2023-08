Tour de Pologne 2023 4. etap MAPA. Mapa czwartego etapu Strzelin - Opole 1.08.2023 TdP 2023 GDZIE będą jechać kolarze na 4. etapie Tour de Pologne?

Koszmarny wypadek na Tour de Pologne. Kolarz wypadł z trasy, w stanie ciężkim trafił do szpitala

Tegoroczny wyścig Tour de Pologne rozpoczął się od szalonego etapu w Poznaniu, który był przygotowany z myślą o sprinterach, ale dwa kolejne dni dostarczyły mnóstwo emocji w walce o zwycięstwo w całym wyścigu. Po etapach z metą w Karpaczu i Dusznikach-Zdroju najlepszą pozycję ma Matej Mohorić z drużyny Bahrain-Victorious, ale tuż za nim - z 10-sekundową stratą - znajduje się zwycięzca królewskiego trzeciego etapu, Rafał Majka. Polak z UAE Team Emirates ma taki sam czas jak jego kolega z zespołu, Joao Almeida. Z kolei zaledwie dwie sekundy za nimi plasuje się dwukrotnie trzeci w ostatnich dniach Michał Kwiatkowski. Wydaje się, że to ta czwórka ma największe szanse na triumf w 80. TdP, jednak wtorkowy etap ze Strzelina do Opola nie powinien przynieść żadnych zmian w "generalce".

GDZIE będą jechać kolarze na 4. etapie Tour de Pologne? MAPA 4. etapu TdP 2023 dzisiaj 1.08

Na liczącym ponad 198 kilometrów etapie peleton wróci w nieco bardziej płaskie tereny, co sprawi, że znów będą mogli wykazać się sprinterzy. Kolarze przejadą z dolnośląskiego Strzelina najpierw na zachód, do Sobótki, a później zawrócą i skierują się na Opolszczyznę, do stolicy tego województwa. Po raz ostatni w Opolu Tour de Pologne gościł w 2020 roku, gdy startował tu 2. etap. Na trasie tegorocznego 4. etapu zaplanowano Premię Górską PZU III kat. w Strzegomianach, a także trzy Premie Lotne LOTTO: Sobótka, Strzelin i Grodków. Poniżej znajdziesz wszystkie mapy związane z czwartym etapem TdP 2023: