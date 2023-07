Tour de Pologne 2023 Poznań UTRUDNIENIA DROGOWE. 1. etap TdP 2023 OBJAZDY w Poznaniu 29 lipca Tour de Pologne 2023 Poznań UTRUDNIENIA

Tour de Pologne 2023 Poznań UTRUDNIENIA DROGOWE. 1. etap TdP 2023 OBJAZDY w Poznaniu

Jubileuszowa edycja Tour de Pologne rozpocznie się w Poznaniu, gdzie wyścig powraca po 16 latach. Start etapu zaplanowano z Placu Św. Marka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Po przejechaniu ponad 180 kilometrów w województwie wielkopolskim, kolarze będą finiszować na torze wyścigowym Automobil Klubu w Poznaniu, gdzie przejadą jedną rundę o długości 4 km.

Na ul. Bukowskiej na odcinku od Międzynarodowych Targów Poznańskich do skrzyżowania z ul. Polską ruch zostanie całkowicie wyłączony w godzinach od 11:00 do godz. 12:15, bezpośrednio po przejechaniu końca wyścigu trasa będzie otwierana. Na odcinku ul. Bukowskiej od skrzyżowania z ul. Polska do skrzyżowania z ulica Rynkową ruch zostanie wyłączony na nitce wschodniej. Ruch ul. Bukowską od strony Przezimierowa do Poznania na odcinku u. Polska do ul. Rynkowej będzie się odbywał bezkolizyjnie. Ruch na lotnisko będzie możliwy od Przeźmierowa będzie odbywał się bez zakłóceń, jedynie zostanie wstrzymany na czas przejazdu wyścigu w okolicach godziny 12:15 oraz 16:10 na 10 min.

O godzinie 12:15 nastąpi start ostry, wyścig rozpocznie się przy ulicy Bukowskiej. Wjazd kolarzy na rundę natomiast jest zaplanowany w czasie od 16:09 do 16:44. Przyjazd kolarzy na metę zaplanowany jest na godzinę 16:31.