Tour de Pologne 2023 Strzelin - Opole UTRUDNIENIA DROGOWE. 4. etap TdP 2023 OBJAZDY w Opolu 1 sierpnia Tour de Pologne Strzelin - Opole UTRUDNIENIA

Na liczącym ponad 198 kilometrów etapie peleton wróci w nieco bardziej płaskie tereny, co sprawi, że znów będą mogli wykazać się sprinterzy. Kolarze przejadą z dolnośląskiego Strzelina najpierw na zachód, do Sobótki, a później zawrócą i skierują się na Opolszczyznę, do stolicy tego województwa. Po raz ostatni w Opolu Tour de Pologne gościł w 2020 roku, gdy startował tu 2. etap. Na trasie tegorocznego 4. etapu zaplanowano Premię Górską PZU III kat. w Strzegomianach, a także trzy Premie Lotne LOTTO: Sobótka, Strzelin i Grodków.

Tour de Pologne 2023 Strzelin - Opole UTRUDNIENIA DROGOWE. 4. etap TdP 2023 OBJAZDY 1 sierpnia

W Strzelinie w godzinach 5:00 - 19:00 całkowicie wyłączona z ruchu pojazdów będzie: Rynek oraz ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Staszica do Rynku. Na 40 minut przed planowanym przejazdem wyścigu (w godzinach 11:20 – 12:00) będzie następowało wstrzymywanie ruchu na trasie przejazdowej i na skrzyżowaniach z nią połączonych. Kierowanie ruchem będzie prowadzone przez funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz osoby do tego uprawnione. Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do zaleceń służb. Start honorowy wyścig przez miasto prowadzić będzie ulicami: Rynek, Kościuszki, Dzierżoniowska, Mikoszów. Start ostry nastąpi o godzinie 12:00 w Mikoszowie. Peleton będzie jechał ze średnią prędkością 43 km na godzinę. Ruch na trasie wyścigu będzie wstrzymywany operacyjnie na 40 minut przed planowanym przyjazdem wyścigu na dany odcinek. Planowane godziny wyścigu na danym odcinku są uwzględnione w minutówce trasy/czasach przejazdu. Ruch poprzeczny na trasie będzie odbywał się do ostatniej chwili i zostanie wstrzymany na czas przejazdu peletonu, który zajmie około 10 minut na danym skrzyżowaniu.

W Opolu kierowcy w pierwszy dzień sierpnia muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami na części ważnych ulic miasta. Przez cały dzień z ruchu wyłączona będzie ulica Ozimska od skrzyżowania z Reymonta aż do ul. Plebiscytowej. Skrzyżowanie Reymonta z Ozimską będzie zamknięte od godziny 15.00 do 17.00. Na ulicy Reymonta wyłączony z ruchu przez cały dzień będzie jeden z dwóch pasów (zachodni czyli od strony Szpitala Ginekologiczno-Położniczego czy inaczej ujmując lewy zgodnie z kierunkiem jazdy po tej ulicy). Parkingi miejskie przy placu Jana Pawła II, gdzie odbywać się będzie ceremonia zakończenia etapu, będą wyłączone z użytku już dzień wcześniej tj. 31 lipca. Chcąc wjechać lub wyjechać z parkingu Galerii Opolanin należy wybrać drogę przy Galerii Sztuki Współczesnej. Ulice: Kościuszki (na odcinku od Kołłątaja do Katowickiej), Duboisa (na odcinku między ulicami Ozimską i Kościuszki), Orzeszkowej i Katowicka (między ul. Ozimską i Kościuszki) będą natomiast stanowić zaplecze techniczne dla wozów ekip, biorących udział w wyścigu. Dlatego też 1 sierpnia od godz. 5.00 rano będą wyłączone z ruchu i parkowania.

