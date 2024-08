Tour de Pologne 2024 drugi etap MAPA. Trasa 2. etapu TdP 2024 Mysłakowice – Karpacz 13.08.2024

Tour de Pologne 2024 drugi etap MAPA

Drugi etap 81. edycji Tour de Pologne będzie zdecydowanie inny, niż pierwszy. Jest to bowiem jazda indywidualna na czas i trasa ma ledwie 15,4 km długości, ale zawodnicy będą musieli dać z siebie wszystko, by uzyskać dobry czas. Zawodnicy ponownie będą musieli zmierzyć się z trudnym podjazdem pod Orlinek, który miał miejsce także w pierwszym etapie.

Trasa 2. etapu TdP 2024 Mysłakowice – Karpacz 13.08.2024

Drugi etap 81. Tour de Pologne będzie okazją do rewanżu za pierwszy odcinek narodowego touru. Kolorowa karawana wyścigu pozostanie w okolicach Karpacza i Orlinka, gdzie ponownie ulokowana zostanie linia mety – tym razem indywidualnej jazdy na czas. To kultowy etap walki z czasem, który powraca na trasę Tour de Pologne. W przeszłości odcinek z metą na Orlinku wygrywał między innymi Alberto Contador, dla którego było to pierwsze zawodowe zwycięstwo. Później Hiszpan triumfował w klasyfikacjach generalnych wszystkich wielkich tourów. 15-kilometrowa trasa czasówki będzie wymagająca – zawodnicy wystartują z Mysłakowic, po czym czeka ich płaski dojazd, a następnie wspinaczka pod Orlinek. Będzie to gratka dla kibiców, którzy z bliska będą mogli dopingować swoich ulubionych zawodników.