Zbierają pieniądze dla kolarek. Milioner wpłacił 100 tysięcy!

Nie pozostają na nie głuche osoby prywatne. Biznesmen z Wrocławia Radosław Tadajewski, zadeklarował wsparcie w kwocie 100 tys. zł. - O sytuacji finansowej PZKol dowiedziałem się w czwartek. Uważam, że rolą ministerstwa sportu jest wspieranie i rozwiązywanie problemów, a nie piętnowanie i karanie – mówi Tadajewski działający w branży wysokich technologii.

- Przecież brak wsparcia skutkujący nieobecnością najlepszych polskich zawodniczek na najważniejszych imprezach sportowych to najsmutniejsze, co mogłoby się wydarzyć i hańba dla każdego, kto do tego doprowadził. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której zachwycające polskie zawodniczki wygrywające Tour de France czy zdobywające srebrny medal na igrzyskach nie jadą na najważniejsze mistrzostwa w świecie kolarstwa, bo państwo polskie nie dało im funduszy. Obok takiej sytuacji nie można przejść obojętnie. Przekazuje 100 tys. zł. […] Z tego co wiem PZKol uruchamia zbiórkę na ten cel, więc każdy będzie mógł się dorzucić. ⁠Od lat wspieram bez rozgłosu dyscypliny sportu, które sam uprawiam. Kolarstwo jest jedną z nich, ale do tej pory nie wiedziałem jak wygląda sytuacja finansowa związku. Sprawa wymaga pilnego działania i szybkiego przelewu tu i teraz – mówi biznesmen Wrocławia.

Koszt organizacji wyjazdów na mistrzostwa Europy i świata to 1.1 mln złotych. Według informacji uzyskanych od wiceprezes PZKol Katarzyny Dzięcioł-Biełowieżec Fundacja Wspierania Kolarstwa Polskiego jest w stanie przekazać kolejne 100 tys zł na wyjazd kadry na obie imprezy mistrzowskie. To w dalszym ciągu mało, dlatego PZKol zorganizował zbiórkę w internecie na wsparcie kadry kolarskich kobiet i mężczyzn. W obu imprezach obie kadry mają wystąpić w trzech kategoriach wiekowych.

