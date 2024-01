40-letnia żona Marcina Gortata pokazała kawał ciała! Od tego nagrania robi się gorąco jak na Saharze

Jeremy Sochan wróci do reprezentacji Polski? Te słowa nie pozostawiają wątpliwości, jasny komunikat!

Żaneta Gortat-Stanisławska bardzo szybko odczuła wzrost zainteresowania swoją osobą w Polsce. Wystarczyło, że na jaw wyszedł jej związek ze znanym koszykarzem, by jej profil na Instagramie zaczął rosnąć od obserwujących. Po jakimś czasie od początku relacji para zdecydowała się sformalizować swój związek. Dzisiaj 40-latka jest szczęśliwą żoną, która ma w sobie mnóstwo chęci do życia i czerpie z niego pełnymi garściami. Dowodem na to może być filmik, jaki opublikowała w sieci jako podsumowanie minionego 2023 roku.

Żona Gortata pokazała ciało w internecie

Trudno się dziwić, że wideo, złożone z wybranych przez bohaterkę zdjęć z ostatnich 12 miesięcy, szybko zyskało popularność na portalu społecznościowym. Użytkownicy Instagrama przedstawili swoje życzenia dla żony Gortata oraz komplementowali ją. Wszystko to przy zdjęciach z odsłoniętymi nogami, brzuchem czy głębokim dekoltem. Taki materiał musiał przykuć uwagę, a jednocześnie pokazał, że 40-letnia piękność dba o siebie jak mało kto!

Piękne słowa Żanety Gortat-Stanisławskiej

Do wspomnianego materiału wideo kobieta dołączyła poruszający opis. "Rok pełen niezapomnianych podróży, cudownych miejsc, przyjaźni, nowych zawodowych wyzwań, inspirujących doświadczeń i nieustannego rozwoju" - zaczęła. "Jestem wdzięczna za ten niezwykły rok pełen cudów, wyzwań i niezapomnianych chwil. Nie mogę się doczekać, co przyniesie przyszłość" - przyznała dalej rozentuzjazmowana Żaneta Gortat-Stanisławska.