Blask żony nowego rywala Lewandowskiego aż nas oślepił! Piękna małżonka Vitora Roque sprawia, że aż nogi się uginają

Zarówno FC Barcelona, jak Real Madryt lubują się w transferach młodych, obiecujących zawodników przede wszystkim z Ameryki Południowej i nie inaczej było tym razem, kiedy tuż po otwarciu zimowego okna transferowego w Europie, do Barcelony przeleciał zaledwie 18-letni Vitor Roque wyceniany już przez portal "Transfermarkt" na 40 mln euro. W czasie, kiedy fani Lewandowskiego mogą się martwić, wielu kibiców zaczyna studiować uważniej życiorys brazylijskiego super talentu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Roque jest już żonaty.

Piłkarze na przestrzeni wielu lat przyzwyczaili fanów futbolu do tego, że swoje życia spędzają oni u boku pięknych kobiet i nie inaczej jest w przypadku nowego nabytku Barcelony, który o miejsce w pierwszym składzie walczyć będzie z Robertem Lewandowskim. Dayana Lins Roque i brazylijski piłkarz oficjalnie pobrali się jeszcze przed końcem 2023 roku, w połowie grudnia.

Kobiecie ani jej partnerowi nie przeszkadza nawet fakt, że piłkarz Barcelony jest młodszy od wybranki swojego serca i to dość znacznie, bo aż o 5 lat. Dayana Lins Roque jest jednak bardzo zakochana w nowym nabytku "Blaugrany" i vice versa, co widać po ich wspólnych zdjęciach, a których miłość aż bucha. Fani Barcelony szybko przyjęli partnerkę Roque do społeczności WAGs ze stolicy Katalonii, licznie komentując jej zdjęcia oraz prawiąc komplementy.