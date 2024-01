Lewandowskiego czeka piekło w Barcelonie! Hiszpanie dolali oliwy do ognia w sprawie kapitana reprezentacji Polski

Robert Lewandowski z nietypową wizytą. Było ogromne poruszenie i wzruszenie. Teraz as Barcelony błyśnie w lidze hiszpańskiej?

Przez lata Robert Lewandowski przyzwyczaił swoich fanów, trenerów oraz kolegów z drużyny, że jest jedną z najważniejszych postaci na murawie i potrafi strzelać niemalże, jak na zawołanie. Niestety, w ostatnich miesiącach kapitan reprezentacji Polski nie błyszczy w kolejnych meczach, co wywołuje nie tylko falę krytyki, ale również wywołujące niemały żal kolejne ruchy kibiców Barcelony. Po otwarciu zimowego okna transferowego, sytuacja Roberta Lewandowskiego wcale nie musi ulec poprawie, bowiem w stolicy Katalonii już zameldował się Victor Roque - 18-letni Brazylijczyk, który już teraz wyceniany jest na 40 mln euro. To wszystko sprawia, że hiszpańscy dziennikarze nie zwiastują Lewandowskiemu najłatwiejszych miesięcy w klubie.

Dziennikarze "El Confidencial" wprost ocenili w swoim nagłówku, że kapitana reprezentacji Polski czeka prawdziwe piekło. Wszystko przez nieskuteczność Lewandowskiego oraz olbrzymie koszty, jakie generuje on dla klubu. Przy okazji przyjście do Barcelony młodego Roque, który jest dopiero na początku swojej zawodowej kariery nie pomaga polskiemu napastnikowi.

Zdaniem "El Confidencial" to właśnie Robert Lewandowski jest tym, który traci najwięcej na nowym transferze "Dumy Katalonii", bowiem może on błyskawicznie stracić miejsce w wyjściowej jedenastce na rzecz młodego Brazylijczyka. Ponadto wciąż nie milkną echa tego, że Robert Lewandowski jest obecnie jednym z najbardziej nieskutecznych zawodników w czołowych ligach europejskich. Po powrocie z mundialu, Polak strzelił zaledwie 24 bramki w prawie 50. meczach. Jeśli więc szybko nie poprawi on swojego celownika, kolejne miesiące w klubie mogą być dla niego bardzo trudne tym bardziej, że zdaniem dziennikarzy wysoka pensja Lewandowskiego ma nasuwać włodarzom klubu na myśl sprzedaż Polaka.