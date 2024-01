i Autor: AP PHOTO/MATTHIAS SCHRADER Robert Lewandowski

wszystko przez jedno nagranie

Żal duszę ściska po tym, co wyciągnęli o Robercie Lewandowskim! Nagranie rozeszło się po świecie. Słowa przepełnione goryczą

Waldemar Kowalski 10:18

W ostatnich miesiącach kibice Barcelony nie kryją swojej irytacji spowodowanej brakiem skuteczności Roberta Lewandowskiego, do jakiej kapitan reprezentacji Polski przyzwyczaił nas przez lata. "Lewy" od momentu wyjazdu na mundial do Kataru prezentuje się znacznie gorzej, co wywołało również powstanie specjalnego filmu, który viralowo rozszedł się po świecie. Dodatkowo Lewandowski jest nazywany piłkarzem, który wyjechał na mundial i nie wrócił.