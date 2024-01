Na jaw wyszła pasja brata Anny Lewandowskiej! Tym się zajmuje, żona piłkarza wyjawiła sekret!

Anna Lewandowska postanowiła zdradzić prawdę na temat swojej rodziny! Trenerka i ukochana Roberta Lewandowskiego zamieściła na mediach społecznościowych publikację, na której pokazuje prawdę na temat swojego brata - Piotra Stachurskiego. Okazuje się, że mężczyzna ma naprawdę ciekawe zainteresowanie i hobby, w którym ostatnio partycypowała Lewandowska. To zdjęcie wyjawia całą prawdę!

Anna Lewandowska szczerze na temat swojego brata. Tak wygląda hobby Piotra Stachurskiego

Okazuje się, że piątkowe popołudnie Anna Lewandowska postanowiła zajrzeć, co tam u jej brata i ujawiła, że jest on związany ze sportem. Okazuje się, że pasją mężczyzny jest szermierka. O wszystkim żona Roberta Lewandowskiego poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, zamieszczając nagranie członka swojej rodziny.

- Kiedy sprawdzam, co tam mój brat porabia w piątek... Oryginalne rodzeństwo. Nasze pasje: szermierka vs bachata" — napisała na Instagramie trenerka.

Sama Lewandowska już niejednokrotnie opowiada o swoim bracie na mediach społecznościowych.

- Inspiruje mnie... On artysta — ja sportowiec. On spokojny — ja szalona. On w chmurach — ja na ziemi. On pomyśli — ja zrobię. On poezją, a ja prozą.... Można by tak długo, ale... co najważniejsze — jesteśmy rodzeństwem i choćby nie wiadomo co się działo i ile kilometrów nas dzieliło, zawsze się wspieramy i nigdy nie pozwolimy się skrzywdzić. Bo w rodzeństwie siła. Piotruś — inspiruj tak jak to robisz, bądź zawsze dobrym człowiekiem, jakim na co dzień jesteś. Niech uśmiech i optymizm nigdy Cię nie opuszczają - pisała w 2018 roku żona Roberta Lewandowskiego.