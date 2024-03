Czy Jeremy Sochan zagra latem w kadrze koszykarzy? Dyrektor reprezentacji zabrał głos

Co oni zrobili?! Ten wyczyn koszykarzy NBA przejdzie do historii, bohater był jeden

Koszarek skomentował po powrocie co udało się uzyskać. Jak się okazało, na razie niestety wciąż trudno o konkrety. – Spotkania z przedstawicielami San Antonio Spurs były naprawdę konkretne. Natomiast na tę chwilę nie ma żadnych decyzji. Najważniejsze, że Jeremy niezmienne deklaruje to, o czym zapewnia w mediach przez cały czas, czyli że chce grać dla kadry, że widzi siebie w reprezentacji tego lata. Natomiast sezon NBA trwa, na pewno jest bardzo trudny i konkretne decyzje będą podejmowane po jego zakończeniu – tłumaczy Koszarek.

Przedmiotem dyskusji była także sprawa uczestniczenia w zgrupowaniu polskiej kadry kogoś ze sztabu szkoleniowego klubu z Teksasu. – Rozmawialiśmy o tym i jeśli Jeremy zdecyduje, że zagra w reprezentacji, to także ktoś ze sztabu Spurs dołączy do kadry przygotowującej się do olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego – dodał.

Reprezentacja Polski koszykarzy o bilet na paryskie igrzyska zagra na początku lipca w Walencji. Jej rywalami w grupie B w pierwszej fazie turnieju będą Finlandia i Bahamy. W grupie A znaleźli się mistrz Europy i gospodarz Hiszpania, Liban oraz Angola. Do półfinału awansują dwie najlepsze drużyny z grup A i B. Prawo gry w Paryżu wywalczy tylko zwycięzca zawodów.

Kiedy Sochan przyjedzie na kadrę?

– Planujemy rozegranie czterech, pięciu sparingów – powiedział Koszarek. – Oficjalne przygotowania rozpoczną się ok. 10 czerwca obozem we Wrocławiu. Na pewno powołanych zostanie więcej niż 12 koszykarzy, być może 16.

Na pytanie, kiedy przyjechałby na zgrupowanie Sochan, dyrektor kadry odpowiada:

– Chcielibyśmy, żeby był już od pierwszego meczu sparingowego, który planujemy po 20 czerwca. Jeśli chodzi o przeciwników, na pewno zagramy z Grecją i Chorwacją – powiedział Koszarek.