– To niesamowite uczucie, nie spodziewałem się. Mieszkałem w Belgradzie, to miasto murali, do głowy by mi nie przyszło, że będę twarzą na wielkiej ścianie. To wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale i zespołu. Mam nadzieję, że stanowi dobry prognostyk przed mistrzostwami – dodał doświadczony koszykarz kadry i nawiązał do czekającego jego i kolegów turnieju. – Przed nami wielka szansa, mam nadzieję, że będziemy gotowi, by ją wykorzystać – powiedział kapitan koszykarskiej reprezentacji Polski.

Nie żyje reprezentant kraju. Jego ciało znaleziono w centrum Moskwy, obok była wiadomość

Marcin Gortat: Weźmy Podziemskiego do kadry! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ponitka: Jestem totalnie zaskoczony

Wiadomość o tym, że powstanie mural z jego podobizną, zaskoczyła go kompletnie. Trener tureckiego klubu, w którym występuje, zezwolił na krótki wypad do Polski.

– Dopiero dwa, trzy dni temu dowiedziałem się, o co dokładnie chodzi i jestem totalnie zaskoczony. Mając 13 czy 14 lat grałem w tej szkolnej hali, którą zdobi mural. Fajnie tu wrócić – dodał.

Jeremy Sochan jeszcze tego nie doświadczył. Podołał wielkiemu wyzwaniu, koledzy nie pomogli

Uczniowie SP 27, która ozdobił mural, pytali Ponitkę, czy Polacy zostaną mistrzami Europy. Odpowiedział ze śmiechem, że tak. – Przyjadą megamocne zespoły i to będzie niezwykle wymagający turniej. Na poprzednim Eurobaskecie poszło nam super (4. m. – red.), będzie ciężko powtórzyć wynik. Ale nie jesteśmy bez szans, a apetyt rośnie w miarę jedzenia – stwierdził.

Nagle Jeremy Sochan pojawił się na parkiecie! Ten film z polskim koszykarzem NBA ucieszy kibiców [WIDEO]

Przy powstawaniu muralu zużyto 92 litry farby, 135 metrów kwadratowych szablonów. Pięć osób malowało go przez dziewięć dni, a ponieważ było chłodno, potrzebne było sto ogrzewaczy dłoni.

Prezes PZKosz. Grzegorz Bachański zaznaczył, że przygotowania do mistrzostw przebiegają planowo. Wyjaśnił, że związek dogrywa dwie, trzy kandydatury zawodników, mogących dostać polski paszport.

Polska ma zapewniony udział w najbliższym EuroBaskecie jako współorganizator fazy grupowej, która zostanie rozegrana na przełomie sierpnia i września 2025 roku w katowickim Spodku. Turniej będzie gościł również na Cyprze (Limassol), w Finlandii (Tampere) i na Łotwie w Rydze, gdzie oprócz fazy grupowej mają zostać rozegrane także mecze rundy pucharowej i o miejsca 1–8.