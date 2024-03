Najpiękniejsza polska biegaczka już poczuła lato. Pokazała gorące zdjęcie z siostrą. Skąpo ubrane pobudziły zmysły fanów

Wszystko trafiło do sieci

Natalia Kaczmarek bez dwóch zdań jest jedną z gwiazd polskiej lekkoatletyki i nadzieją na medal podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Te zbliżają się wielkimi krokami, a to oznacza, że przygotowania lekkoatletów również nabierają tempa. Widać to także po 26-latce, która z jednego obozu na Teneryfie szybko udała się na kolejny w Republice Południowej Afryki. Temperatury w tych dwóch lokalizacjach nawet zimą są wysokie, co sprzyja komfortowym treningom w letnich warunkach. A te wręcz wymagają lekkiego ubioru. Kaczmarek już teraz może cieszyć się więc pełnym słońcem, a także czasem z młodszą siostrą Alicją, która również jest biegaczką i trenuje przed letnimi startami.

Siostra Natalii Kaczmarek skończy w tym roku 22 lata i uchodzi za jeden z większych talentów biegowych w Polsce. Alicja ma już na koncie wicemistrzostwo świata juniorów w sztafecie na 400 m, a także była indywidualną finalistką mistrzostw świata i Europy w biegu na tym dystansie przez płotki. Najbardziej zagorzali fani lekkoatletyki doskonale ją znają, ale rozpoznawalnością znacząco ustępuje starszej siostrze, która w zeszłym roku została wicemistrzynią świata i ma powalczyć o medal igrzysk w Paryżu. Widać to nawet po ich wspólnym zdjęciu z obozu w RPA, kiedy fani Natalii zachwycili się podobieństwem Alicji.

"Bliźniaczki", "Natalio, Alicjo, wyglądacie prawie jak bliźniaczki", "Jakie śliczne siostry Wow! Jak Aniołki" - komentowali siostry Kaczmarek oczarowani fani. Biegaczki błysnęły zresztą podobnym kompletem treningowym - białym topem z odsłoniętym brzuchem i krótkimi granatowymi spodenkami. "Specjalnie umówione kolorystycznie czy przypadek?" - zastanawiano się, ale warunki w RPA wręcz zmuszają do takich strojów. Po samym zdjęciu widać, że wysoka temperatura jest tam na porządku dziennym!