Najpiękniejsza polska lekkoatletka usidlona! Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki zaręczyli się

„Powiedziała ‘Tak’” – przekazał Bukowiecki, pokazując na Instagramie wspólną fotografię z narzeczoną, noszącą dumnie na palcu pierścionek zaręczynowy. Szerokie uśmiechy lekkoatletycznego duetu mówią wszystko. Natalia została także obdarowana przez swojego ukochanego bukietem pięknych czerwonych róż. Przypomnijmy, że Kaczmarek to mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej z Tokio, specjalistka od biegu na 400 m, zawodniczka osiągająca światowe wyniki na tym dystansie, czyli poniżej 50 sekund. Bukowiecki należy do czołówki polskich kulomiotów.

Walentynki lekkoatletów. Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki nie zawsze mogą być razem

Sportowe życie utrudnia częste przebywanie ze sobą, ale nierzadko zdarzały się obojgu wspólne wyjazdy na zawody i obozy. Ale w tegoroczne Walentynki nie było tak różowo… – Walentynki w tym roku spędzaliśmy osobno. I to przeze mnie, bo wylatywałam na zawody. Mieliśmy zjeść wspólną kolację, ale przełożyliśmy ją na inny termin – wyjaśniała nam Natalia, która zdradziła też, jaki prezent sprawiła ostatnio ukochanemu.

– Był to jego jego wymarzony samochód, Ferrari Roma, na razie wersja zabawkowa... – śmieje się najlepsza polska biegaczka na jedno okrążenie.

Natalia ma ze mną codziennie Walentynki

– Nie będę ukrywała, że jakoś nieszczególnie przywiązuję wagę do tego, że akurat musi to być 14 lutego. Jest to dla mnie dzień jak każdy inny, ale fajnie, że mamy pretekst, żeby wyjść na dobre jedzonko czy obdarować się jakimś drobiazgiem – dodawała Natalia, mówiąc o święcie zakochanych.

A co z tymi straconymi walentynkami 2023? – Natalia ma je ze mną codziennie, więc naprawdę nie może narzekać – uśmiechał się Konrad. – Jako sportowcy jesteśmy przyzwyczajeni do rozłąki. Zresztą 14 lutego to jedynie symbol, a przecież uczuciem darzymy się przez cały rok – zapewniał. Już niebawem ich związek wejdzie w nowy, przepiękny etap.