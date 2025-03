Dramat Polaka na ostatnich metrach. Był faworytem do medalu. „Prowadził pewnie” [WIDEO]

Halowe MŚ: Polki wicemistrzyniami świata

Znakomity sukces reprezentacji Polski na zakończenie Halowych Mistrzostw Świata Nankin 2025. Biało-czerwone sięgnęły po srebro mistrzostw świata w ostatniej konkurencji tegorocznych zmagań - w sztafecie 4x400 metrów. Nasza czwórka została zgłoszona do rywalizacji w ostatniej chwili. Biało-czerwone wystartowały w młodym składzie z jedną doświadczoną liderką - Justyna Święty-Ersetic, Anastazja Kuś, Aleksandra Formella i Anna Gryc.

Świetny początek Justyny Święty-Ersetic dał Biało-czerwonym kontakt z późniejszymi zwyciężczyniami Amerykankami. Choć Polki traciły na kolejnych zmianach dystans do czwórki USA, to utrzymywały przewagę nad Australijkami, które do ostatniej prostej walczyły o srebro.

Anastazja Kuś, Aleksandra Formella i Anna Gryc utrzymały drugie miejsce i cieszyły się z medalu Halowych Mistrzostw Świata, jedynego dla Polski podczas zmagań w Chinach.

🥈 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟 ❗️#Nanjing25 🇨🇳:sztafeta 4 x 400 metrów🥈 Justyna Święty-Ersetic, Aleksandra Formella, Anastazja Kuś, Anna Maria Gryc 3:32.05@GrupaORLEN pic.twitter.com/ewbBJzELfZ— PZLA (@PZLANews) March 23, 2025

Halowe MŚ: O krok od drugiego medalu

Było o krok od ogromnego sukcesu Pii Skrzyszowskiej na Halowych Mistrzostwach Świata w Nankinie. Polska lekkoatletka pewnie dotarła do wielkiego finału biegu na 60 metrów przez płotki. Nasza zawodniczka pędziła znakomicie do mety. Na końcową linię w jednym momencie wbiegło aż sześć sprinterek. Pia Skrzyszowska ukończyła bieg z czasem 7,74 sekundy, który pozwolił jej zająć czwarte miejsce i pobić rekord Polski.