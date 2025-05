Cristiano Ronaldo pęka z dumy! Jego syn powołany do reprezentacji Portugalii!

To on ściągnął Lewandowskiego

Dumny Cristiano Ronaldo podzielił się wspaniałą nowiną na Instagramie. Opublikował listę powołanych zawodników, na której widać na pierwszym miejscu nimię i nazwisko jego syna. „Jestem z ciebie dumny, synu” - skomentował 40-latek.

Ronaldo Jr. gra obecnie w akademii Al-Nassr, gdzie dwa lata temu przeniósł się wraz ojcem do Arabii Saudyjskiej. 15-latek w swojej karierze występował również w młodzieżowych drużynach Juventusu i Manchesteru United. Mówi się, że talentem nie ustępuje słynnemu ojcu. Teraz po raz pierwszy poczuje smak międzynarodowej piłki nożnej. Ronaldo Jr. znajdzie się w kadrze Portugalii do lat 15, która pod koniec miesiąca zmierzy się z Japonią, Grecją i Anglią.

Syn Cristiano Ronaldo został powołany do reprezentacji Portugalii

W 2022 roku Cristiano Ronaldo, pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki, wyznał, że jego syn jest zdeterminowany, aby pewnego dnia zagrać z nim w jednej drużynie. - Mój syn mówi mi: tato, nie kończ kariery, poczekaj jeszcze kilka lat, chcę z tobą zagrać!

Cristiano Ronaldo chciał zatrudnić kulinarną influencerkę. Kosmiczna kwota za tydzień pracy

Legendarny Portugalczyk zapewnia, że nigdy nie będzie naciskał na swojego pierworodnego, aby odniósł sukces. - On zrobi, co zechce. Nie będę go do niczego namawiał. Najbardziej pragnę dla Cristianito i wszystkich moich dzieci, aby byli szczęśliwi i mogli wybierać to, czego chcą. Będę wspierać ich w każdy możliwy sposób - stwierdził Cristiano Ronaldo.

QUIZ Żony i partnerki słynnych piłkarzy. Lewandowski, Ronaldo, Beckham, Tomaszewski, Majdan Pytanie 1 z 18 Na początek banał. Żona Roberta Lewandowskiego ma na imię: Ewa Anna Helena Następne pytanie