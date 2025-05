Szymon Marciniak prześwietlony przed Inter - Barcelona. Mają z nim złe wspomnienia

Nie uwierzysz, jak pokazali Lewandowskiego w hiszpańskich mediach. Nawiązali do legendy

FC Barcelona zremisowała w pierwszym meczu z Interem 3:3. Przed rewanżem w Mediolanie żadna z drużyn nie jest bliżej wielkiego finału LM, co zwiastuje ogromne emocje. UEFA wytypowała do tego spotkania Szymona Marciniaka, który po raz kolejny będzie sędzią hitowego meczu w najważniejszych rozgrywkach. Co ciekawe, arbiter z Płocka sędziował już dwa mecze pomiędzy Barceloną a Interem, a także kilka innych spotkań tych drużyn.

Barcelona i Inter mają złe wspomnienia z Marciniakiem

Przed decydującym starciem w półfinale LM o Marciniaku jest głośno zarówno w Hiszpanii, jak i we Włoszech. Media w obu krajach analizują jego historię. Polak sędziował Interowi w europejskich pucharach 9 meczów, a Barcelonie 5. Tym najważniejszym był finał LM w sezonie 2022/23 pomiędzy Interem a Manchesterem City, w którym Nerazzuri musieli uznać wyższość The Citizens (0:1). W sumie klub z Mediolanu wygrał tylko dwa z tych dziewięciu spotkań sędziowanych przez Marciniaka!

Niewiele różni się bilans Barcelony, która wygrała zaledwie jeden z pięciu meczów prowadzonych przez Polaka! To z nim w roli arbitra głównego "Duma Katalonii" poniosła bolesne klęski z PSG (0:4) i Juventusem (0:3) w sezonie 2016/17. Z kolei oba poprzednie starcia Barcy z Interem sędziowane przez Marciniaka kończyły się remisem - 1:1 w Mediolanie (faza grupowa 18/19) i 3:3 w Barcelonie (faza grupowa 22/23).

Mecze Interu sędziowane przez Szymona Marciniaka:

Sezon 2023/24: Atletico Madryt 2:1 (5-3 w karnych) Inter - 1/8 finału LM

Sezon 2022/23: Manchester City 1:0 Inter - finał LM

Sezon 2022/23: FC Porto 0:0 Inter - 1/8 finału LM

Sezon 2022/23: FC Barcelona 3:3 Inter - faza grupowa LM

Sezon 2021/22: Inter 0:2 Liverpool - 1/8 finału LM

Sezon 2019/20: Inter 5:0 Szachtar - półfinał Ligi Europy

Sezon 2019/20: Slavia Praga 1:3 Inter - faza grupowa LM

Sezon 2018/19: Inter 1:1 FC Barcelona - faza grupowa LM

Sezon 2014/15: VfL Wolfsburg 3:1 Inter - 1/8 finału LE

Mecze Barcelony sędziowane przez Szymona Marciniaka:

Sezon 2022/23: FC Barcelona 3:3 Inter - faza grupowa LM

Sezon 2018/19: FC Barcelona 5:1 Olympique Lyon - 1/8 finału LM

Sezon 2018/19: Inter 1:1 FC Barcelona - faza grupowa LM

Sezon 2016/17: Juventus 3:0 FC Barcelona - ćwierćfinał LM

Sezon 2016/17: PSG 4:0 FC Barcelona - 1/8 finału LM

Historia meczów obu drużyn z Marciniakiem, wynik pierwszego meczu - biorąc to pod uwagę, naprawdę trudno wskazać faworyta rewanżu w półfinale. Oczywiście, Barcelona jest napędzona krajowymi zwycięstwami i walczy o potrójną koronę, z kolei Inter dopiero w ostatni weekend przerwał serię meczów bez zwycięstwa, wygrywając skromnie 1:0 w Serie A z Hellasem Verona. W tym meczu od pierwszej minuty zagrali Piotr Zieliński i Nicola Zalewski, którzy we wtorek raczej wrócą na ławkę. W przeciwieństwie do Wojciecha Szczęsnego, który zagra od pierwszej minuty po chwili oddechu w ligowym meczu z Realem Valladolid (2:1) przeznaczonym dla Marca-Andre ter Stegena. Niejasna jest sytuacja wracającego Roberta Lewandowskiego - otrzymał zielone światło od lekarzy, ale trener może nie chcieć ryzykować jego zdrowiem, zwłaszcza mając przed sobą jeszcze niedzielne El Clasico.