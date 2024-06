Przemysław Babiarz zobaczył Natalię Kaczmarek i się zaczęło. Naprawdę powiedział to na antenie TVP

ME w lekkoatletyce

Natalia Kaczmarek przyjechała do Rzymu w roli faworytki do medalu w biegu na 400 m. Ze względu na znakomite wyniki i wysoką pozycję w światowym rankingu rywalizację zaczęła dopiero od półfinałów, które odbyły się w niedzielę. W swoim biegu Polka nie miała najmniejszych problemów i spokojnie awansowała do finału. Ten odbędzie się już w poniedziałek i wtedy wszyscy będziemy przeżywać największe emocje, ale Przemysław Babiarz nie wytrzymał już na sam widok biegaczki. Jego reakcja, gdy tylko zobaczył Kaczmarek w trakcie transmisji, stała się hitem internetu.

Babiarz od lat komentuje najważniejsze lekkoatletyczne zawody. Od dłuższego czasu w duecie z Sebastianem Chmarą, który jest jego partnerem także podczas tegorocznych ME. Podczas niedzielnej transmisji z wieczornej sesji dwaj komentatorzy TVP witali się z widzami, a wtedy kamera niespodziewanie pokazała Kaczmarek. Babiarz umiejętnie połączył te dwa fakty!

- I witamy ponownie, kłaniają się... Sebastian Chmara, Przemysław Babiarz. Tak na wszelki wypadek przypominamy sobie własne personalia, bo można zapomnieć, jak się człowiek nazywa, kiedy patrzy na Natalię Kaczmarek! - wypalił na żywo 60-latek. Jego reakcja błyskawicznie stała się hitem w mediach społecznościowych. Aż strach pomyśleć, jak Babiarz zareaguje na poniedziałkowy finał Kaczmarek na 400 m, w którym jest jedną z faworytek do złotego medalu.