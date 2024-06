Ewa Swoboda pokazała się z półnagim mężczyzną. "Zdjęcie spod jaja". Lekkoatletka wywołała ogromne poruszenie

Ewa Swoboda jest obecnie jedną z największych gwiazd europejskiej lekkoatletyki i organizatorzy mistrzostw Europy mogą cieszyć się, że nie opuściła tej imprezy przed igrzyskami olimpijskimi. Sama sprinterka w sezonie letnim wygrała już mityng w Ostrawie, po którym zapowiadała, że na ME do Rzymu jedzie po medal, a na IO w Paryżu jej celem będzie finał. Mistrzostwa w stolicy Włoch są więc etapem przygotowań i świetnym przetarciem przed główną imprezą sezonu. Swoboda od razu otrzymała miejsce w półfinałach dzięki swoim wynikom i zacznie rywalizację później od wielu rywalek. Na bieżni pojawi się dopiero w niedzielę, jednak już wcześniej wywołała ogromne poruszenie jednym zdjęciem z Rzymu.

Swoboda już w sobotę zaczęła żyć niedzielnym startem i postanowiła przypomnieć o tym swoim fanom. "Już jutro zaczynam zmagania na Mistrzostwach Europy na pięknym stadionie w Rzymie! 🌞 Półfinały zaczynają się o 21.13. Do zobaczenia! ❤️‍🔥🤩 Okaaaaay, let's go. 🫡" - napisała w mediach społecznościowych. Do tego wpisu dołączyła zdjęcia spod stadionu i to one skupiły największą uwagę. Wszystko przez fakt, że biegaczka zapozowała pod jedną ze zjawiskowych rzeźb pod rzymskim Stadio Olimpico. Półnagi mężczyzna został wyrzeźbiony jedynie w majtkach, a Swoboda nie krępowała się, stojąc centralnie pod nimi.

Trudno się dziwić, że poza lekkoatletki nie umknęła jej fanom. Profil Swobody na Instagramie śledzi ponad 530 tysięcy użytkowników, którzy momentalnie ruszyli do komentarzy. "Zdjęcie spod jaja" - ta bezpośrednia odpowiedź na zdjęcie z Rzymu jest jedną z najpopularniejszych. Sporo reakcji zebrał też GIF z doskonale znanym Shrekiem z popularnej filmowej animacji o takim tytule. To nie pierwszy raz, kiedy Swoboda potrafi rozpalić internet i sprawić, by było o niej głośno!