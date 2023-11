Ewa Swoboda rozgrzała nas do czerwoności. Pokazała się w majtkach. Niewiarygodne, jak wygląda jej ciało

Supergwiazdor sportu zamordował swoją dziewczynę. Niebawem wypuszczą go z więzienia

Ewa Swoboda od kilku lat stanowi o sile reprezentacji Polski w lekkoatletyce i ma za sobą bardzo udany sezon. Na mistrzostwach świata w Budapeszcie 26-latka osiągnęła historyczny wynik, zajmując 6. miejsce w finale biegu na 100 metrów, do którego awansowała w dramatycznych okolicznościach. Jest to najlepszy rezultat w historii polskiego sprintu, a Swoboda była też w Budapeszcie najlepszą Europejką. Z kolei przed nią jeszcze większe wyzwanie, jakim będą przyszłoroczne igrzyska olimpijskie. Wielu kibiców trzyma kciuki za jeszcze lepszy występ biegaczki, która przerwę pomiędzy sezonami wykorzystała w nietypowy sposób. Trafiła jednak w dziesiątkę, co widać po reakcjach kibiców!

Ewa Swoboda w majtkach. Ale ciało!

Już jakiś czas temu Swoboda potwierdziła, że wzięła udział w wyjątkowej sesji, której efektem będzie kalendarz na 2024 rok. Fani byli zachwyceni pierwszymi zaprezentowanymi urywkami, w których nie brakowało pikantności. Motywem przewodnim zdjęć są cztery żywioły, a jak na ogień przystało, 26-latka rozgrzewa do czerwoności. Potwierdza to najnowsza fotografia, którą biegaczka pokazała fanom w mediach społecznościowych. Zwiewna sukienka Swobody podwinęła się na tyle, że ta zapozowała tak naprawdę w majtkach!

Co więcej, za plecami biegaczki z Żor buchał ogień, co jeszcze bardziej podgrzało klimat zdjęcia. Niejednokrotnie już na bieżni Swoboda zachwycała fanów swoją formą, ale w tak odważnym wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy. Jej nogi można podziwiać w pełnej krasie i trzeba przyznać, że widać po nich efekty katorżniczych treningów. "Najlepsza noga w polskim sporcie" - brzmi zresztą najpopularniejszy komentarz pod pikantną publikacją sprinterki.