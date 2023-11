Sukienka Ewy Swobody podwinęła się za bardzo. Na pikantnych zdjęciach pokazała mnóstwo ciała

Ewa Swoboda uchodzi nie tylko za jedną z najlepszych polskich lekkoatletek, lecz także według wielu fanów niezwykle atrakcyjną kobietę. Sprinterka potrafi wykorzystać swoje wyrzeźbione ciało przed aparatami. W przeszłości byliśmy już świadkami kilku dość głośnych sesji, których efekty przechodziły najśmielsze oczekiwania. Najnowsza związana jest ze specjalnym projektem. Swoboda planuje wydać specjalny kalendarz na 2024 roku, w którym jej kreacje odpowiadać mają czterem żywiołom. Jako zapowiedź projektu umieściła na Instagramie kilka zdjęć z sesji oraz zza kulis. Uwagę przykuwa szczególnie drugie z nich, na którym jedna z charakteryzatorek opiekuje się sportsmenką.

Podwinięta sukienka Ewy Swobody

Na zdjęciu widać, że dokonywane są ostatnie poprawki. Z pewnością Ewa Swoboda umieściła je w mediach społecznościowych jako dodatkowy smaczek. Współpracująca ze sprinterką kobieta podwinęła bowiem kreację pozującej bardzo mocno. Przez to na wierzch wyszła cała umięśniona noga Ewy Swobody, aż do końca uda. Choć biegaczki na bieżniach pojawiają się w dość skąpych strojach, to nawet ich nogawki nie pozwalają zobaczyć aż tyle!

Ewa Swoboda o swoim projekcie

Na innych zdjęciach widać, że Ewa Swoboda przed aparatem czuje się jak ryba w wodzie. To ewidentnie kobieta wielu talentów. Sam wspomniany projekt sprawia jej sporą frajdę, co można wnioskować z zamieszczonego na Instagramie opisu. "Przedstawiam Wam zdjęcie okładkowe mojego kalendarza Ewa Swoboda x 4 żywioły/elements!!! Tak właśnie zamierzam wkroczyć w nowy 2024 rok!" - poinformowała lekkoatletka, dodając, że honorowym patronatem kalendarz objął Polski Komitet Olimpijski.