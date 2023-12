i Autor: Instagram Justyna Święty-Ersetic

Nietypowa okazja

To zdjęcie Justyny Święty-Ersetic podniosło nam ciśnienie! Piękna lekkoatletka pokazała pośladki w seksownej bieliźnie, zrobiło się gorąco

Jacek Ogiński 16:20

Justyna Święty-Ersetic nie może zaliczyć poprzedniego sezonu do udanych. Kontuzje wykluczyły ją z kolejnych zawodów i tak naprawdę lekkoatletka nie miała okazji pokazać, na co ją stać. To przyczyniło się do sporych problemów w sferze mentalnej, którym jednak Święty-Ersetic stawia dzielnie czoła. Złota medalistka olimpijska właśnie skończyła 31-lat i postanowiła uczcić to wydarzenie w nietypowy sposób – publikując na Instagramie zdjęcie, które poruszy serce niejednego fana lekkoatletyki.