Justyna Święty-Ersetic zrzuciła stanik i zapozowała do zdjęcia. Uśmiech nie schodził jej z twarzy, można się zakochać

Justyna Święty-Ersetic z pewnością nie będzie mogła zaliczyć tego roku do udanych. Na początku czerwca biegaczka poinformowała, że w najbliższym czasie nie będzie mogła pojawić się na bieżni. – Historia zatoczyła znowu koło... Chcieć nie zawsze równa się móc. Niestety, w najbliższym czasie nie zobaczycie mnie na bieżni. Zdrowie po zaraz kolejny postanowiło sprawić mi 'małego' psikusa i sprawdzić ponownie moją cierpliwość, wytrzymałość i upór do celu, pomimo nawarstwiających się przeszkód – napisała wówczas złota medalistka olimpijska z Tokio. Fani mieli nadzieję, że powrót jednego z Aniołków Matusińskiego to kwestia tygodni, jednak tak się nie stało. Na początku lipca Justyna Święty-Ersetic przekazała druzgocące wieści. – Plany były ogromne, ciężka praca wykonana, a serducho w przygotowaniach zostało na bieżni… Dla mnie niestety sezon, bardzo krótki sezon dobiegł końca... W tym roku nie zobaczycie mnie już na bieżni – przekazała biegaczka, która zmaga się z zapaleniem ścięgna Achillesa. Stara się ona jednak zachować dobry humor, co pokazuje w mediach społecznościowych.

Justyna Święty-Ersetic zniewala uśmiechem i odważną kreacją

Justyna Święty-Ersetic nie może narzekać na brak popularności. Wybitną lekkoatletkę obserwuje na Instagramie ponad 100 tys. osób, a ona sama udostępnia wiele materiałów, by podtrzymać kontakt ze swoimi fanami. Dzieli się ona tam różnymi wieściami ze swojego życia, także tymi mniej przyjemnymi, czego przykładem są wpisy na temat jej ostatnich problemów. Teraz jednak postanowiła zaskoczyć fanom zdecydowanie bardziej pozytywnym przekazem.

Złota medalistka olimpijska z Tokio pokazała zdjęcie z sesji, na którym pozuje w samej koszuli. Na dodatek jest ona rozpięta, a jedną z piersi zawodniczki zasłaniają tylko jej włosy. Na ustach Justyny Święty-Ersetic możemy natomiast zobaczyć szeroki uśmiech, a i sam podpis jest znaczący – Cześć, uśmiech proszę – napisała biegaczka i dodała uśmiechniętą emotkę z serduszkami.

Fani nie mogli nie zareagować na taką fotografię: „Zachwycasz Kochana”, „Masz piękny uśmiech”, „Ślicznie wyglądasz”, „Super”, „Jaka śliczna” - to zaledwie część komentarzy od fanów.