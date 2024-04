Bartłomiej Wdowik o walce o mistrzostwie Polski i starciu z Legią. Gwiazda Jagiellonii powiedział to wprost

Lukas Podolski z piekielnie ważnym przekazem. Każdy Polak powinien wziąć sobie to do serca, krótki i treściwy komunikat

Mogą z podniesioną iść do przodu

Wprawdzie Jagiellonia przegrała w Szczecinie, ale pozostawiła po sobie dobre wrażenie. To właśnie Bartłomiej Wdowik w końcówce regulaminowego czasu strzelił gola i doprowadził do dogrywki. - To był wyrównany mecz - powiedział Bartłomiej Wdowik, cytowany przez oficjalny portal Jagiellonii. - Ciężko pracowaliśmy i dalej będziemy to robić. Żałujemy, bo nikt wcześniej nie powiedziałby, że będziemy grać o mistrzostwo oraz finał Pucharu Polski. Możemy z podniesioną głową iść do przodu. Możemy skupić się już na meczu z Legią - przyznał.

Chcą wygrać z Legią

Jagiellonia prowadzi w lidze i ma siedem punktów przewagi nad Legią, z którą zmierzy się 7 kwietnia na Łazienkowskiej w hicie 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. - Chcemy w tym starciu pokazać nasz futbol - tłumaczył Wdowik. - Chcemy dać fanom radość i grać o zwycięstwo w lidze. Mam nadzieję, że wygramy to spotkanie. Mamy szeroką kadrę, będziemy gotowi do starcia w stolicy w stu procentach. Pozostaje nam walka o mistrzostwo i wygranie ligi - zadeklarował obrońca Jagiellonii.

