Leonardo Rocha jednak potrafi zdobywać gole w koszulce Rakowa! Choć nie brakowało ju ż malkontentów, którzy nazywali jego przeprowadzkę z Radomia do Częstochowy niewypałem, Portugalczyk tydzień temu w końcu trafił do siatki.

Gdy Rocha zimą podpisywał umowę pod Jasną Górą, był liderem ligowych strzelców, z 11 trafieniami. Dziś czołówka tej klasyfikacji odjechała mu daleko w przód; on sam wiosną zaliczył ledwie 147 minut w dziewięciu „ogonach” w koszulce Rakowa. Ten ostatni – 36-minutowy w potyczce z Radomiakiem, czyli byłym klubem – przyniósł mu wreszcie bramkową satysfakcję (mimo pretensji trenera rywali). I nie tylko jemu…

- Cieszę się, że Leo w końcu zdobył bramkę, i to na wagę wygranej! - po tamtym meczu zacierał ręce Marek Papszun, który przywiązuje ogromną wagę do odpowiedniego „mentalu” podopiecznych. - Bardzo tego potrzebował. To ważny dla niego moment. Widziałem, że ta długa przerwa w zdobywaniu bramek mocno nim siedział.

Leonardo Rocha strzelił i… przeprosił

- Miałem w głowie mieszankę uczuć – nie krył w rozmowie z klubowymi mediami sam Rocha. - Byłem szczęśliwy, ale też powiedziałem po meczu moim byłym kolegom „Przepraszam”. Może to było przeznaczenie: trafić po raz pierwszy właśnie z tym rywalem? - zastanawiał się głośno Portugalczyk, który wielokrotnie podkreślał w wywiadach swoją wiarę.

Ivi Lopez ma apetyt na gole, tytuł i kolejne serduszka. To ona jest inspiracją gwiazdy Rakowa

Marek Papszun z meteorologiczny wnioskiem. „Południowcy potrzebują ciepła”

Wiarę w jego przebudzenie ma z kolei cytowany już trener lidera ekstraklasy. Tyle że wiąże ją nie z przeznaczeniem, a… wiosenną aurą! - Mam nadzieję, że Leo teraz na dobre się odblokował – mówił Marek Papszun przed wyjazdem swej drużyny na wielkosobotni mecz w Szczecinie. I zaskakiwał spostrzeżeniem właśnie z kategorii… meteorologii.

- Południowcy grają lepiej, gdy jest ciepło - śmieje się trener Rakowa, Marek Papszun. I przywołuje postaci Brazylijczyka Adriano Amorima, Kolumbijczyka Jesusa Diaza czy Hiszpana Iviego Lopeza, który z nastaniem kwietnia – i wyższych temperatur – zaczął trafiać i asystować. Tak jak Rocha. - Widać u nich wszystkich zupełnie inną energię! - dodaje Papszun.

Leonardo Rocha do weryfikacji w Szczecinie

Rzut oka na pogodę w Szczecinie w porze meczu? 12 stopni, ale bez deszczu. Starczy na zastrzyk skuteczności u dwumetrowego Portugalczyka? Początek meczu 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy – w Wielką Sobotę o godz. 20.15. Transmisja w Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 4K Ultra HD.

