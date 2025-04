Mikael Ishak dołącza do galerii sław Lecha. Ma oko do strzelania goli

W tym roku Korona zaskakuje na plus. Trener Jacek Zieliński w spotkaniu z Piastem nie mógł skorzystać z Miłosza Trojaka. Kapitan pauzował za żołte karki. Szkoleniowiec zaskoczył, bo w jego następcą okazał się Wojciech Kamiński. To dla tego zawodnika był pierwszy występ w pierwszym składzie kielczan. Drugą niespodzianką było to, że od pierwszej minuty nie zagrał Adrian Dalmau, najlepszy strzelec Scyzoryków.

Pau Resta walnął Piasta z główki

W pierwszej połowie aktywny był Mariusz Fornalczyk, który próbował zagrażać bramce gospodarzy. Jednak bez powodzenia. W końcówce okazję miał Michał Chrapek, ale też bez efektu. W doliczonym czasie Korona wyszła na prowadzenie. Z rzutu rożnego dośrodkował Dawid Banik, a Pau Resta uśpił czujność rywali i po uderzeniu piłki głową pokonał bramkarza Frantiska Placha.

Tomasz Mokwa też walnął z główki

Po przerwie Piast chciał wyrównać. W końcu to się udało i to w ostatniej chwili. Tym razem to gospodarze mieli rzut rożny. Gola na wagę punktu strzelił Tomasz Mokwa, który posłał piłkę do siatki głową. Pechowo zakończyło się spotkanie dla rezerwowego Dalmau. Hiszpan wszedł w drugiej połowie, ale nie wytrwał do końca. Po niespełna dwadzieścia minut zszedł z urazem.

Piast Gliwice - Korona Kielce 1:1

Bramki:

0:1 Pau Resta 45. min, 1:1 Tomasz Mokwa 90. min

Żółte kartki:

Jakub Czerwiński, Igor Drapiński (Piast Gliwice) - Wiktor Długosz (Korona Kielce)

Sędziował: Daniel Stefański. Widzów: 4 620

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Akim Zedadka, Jakub Czerwiński, Miguel Munoz, Igor Drapiński (46. Tomas Huk) - Michał Chrapek (78. Tomasz Mokwa), Tihomir Kostadinov, Jorge Felix, Patryk Dziczek, Maciej Rosołek (60. Erik Jirka) - Thierry Gale (60. Miłosz Szczepański)

Korona Kielce: Rafał Mamla - Wojciech Kamiński (70. Bartłomiej Smolarczyk), Konstantinos Sotiriou, Pau Resta - Wiktor Długosz (70. Hubert Zwoźny), Martin Remacle, Nono, Konrad Matuszewski - Dawid Błanik (63. Pedro Nuno), Jewgienij Szykawka (63. Adrian Dalmau, 82. Jakub Konstantyn), Mariusz Fornalczyk

Korona mogła przeszkoczyć w tabeli Piasta, ale potrzebowała zwycięstwa. Była o krok od zgarnięcia pełnej puli, ale w ostatniej chwili gliwiczanie wyrwali jej wygraną. Piast zremisował 1:1 z Koroną w 29. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W Gliwicach główki pracowały w obu ekipach, bo właśnie tak padły gole po stałych fragmentach.

