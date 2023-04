Raków ponownie odskoczy Legii? Okazja wydaje się idealna

Były włoski kadrowicz o klasie Fiorentiny, atutach Lecha. "Niech to będzie dla nich ostrzeżeniem" [ROZMOWA SE]

Przez chwilę wydawało się, że końcówka sezonu na czele PKO BP Ekstraklasy faktycznie może być niesamowicie emocjonująca. Bezbramkowy remis Radomiaka z Rakowem sprawił bowiem, że druga w tabeli Legia mogła „złapać” lidera na odległość zaledwie czterech punktów. Wydawało się to dość oczywiste, w końcu piłkarze ze stolicy mierzyli się z zamykającą stawkę Miedzią. Warszawianie nie podołali jednak zadaniu i jedynie zremisowali z „czerwoną latarnią”, utrzymując stratę do ekipy z Częstochowy na poziomie sześciu „oczek”. W najbliższy weekend to Raków będzie miał z kolei znakomitą okazję na odskoczenie od najgroźniejszego rywala. Legia w niedzielne popołudnie zmierzy się w hicie kolejki z Lechem Poznań i wydaje się, że w tym przypadku tak naprawdę żadne rozstrzygnięcie nie będzie niespodzianką. Nieco wcześniej Raków podejmie natomiast mocno dołujący na wiosnę Widzew i wydaje się, że zwycięstwo faworyta jest w tym przypadku formalnością. Podobnie uważają najwyraźniej także bukmacherzy z TOTALbet, którzy zdają się wierzyć, że podopieczni Marka Papszuna z przytupem przerwą mini-serię dwóch kolejnych meczów ligowych bez wygranej.

Piłkarze Widzewa znakomitymi występami w rundzie jesiennej mocno rozpalili nadzieje kibiców na niezapomniany sezon. Na półmetku rozgrywek beniaminek PKO BP Ekstraklasy zajmował znakomite, czwarte miejsce i miał realną szansę na grę w kolejnej edycji europejskich pucharów. Niestety, wiosną coś się w drużynie prowadzonej przez Janusza Niedźwiedzia zacięło. Zespół z al. Piłsudskiego w 2023 roku wygrał zaledwie jedno z dziesięciu ligowych spotkań, przez co wizja walki o czołowe lokaty jest już jedynie miłym wspomnieniem. Pomimo bardzo słabej rundy rewanżowej, łodzianie wciąż zajmują jednak w ligowej tabeli bardzo dobre, szóste miejsce. Z drugiej jednak strony stawka jest bardzo wyrównana, Widzew nad dwunastą Jagiellonią ma bowiem jedynie pięć punktów przewagi. Jeśli zatem Bartłomiej Pawłowski i jego koledzy nie chcą zakończyć sezonu w dolnej połowie tabeli, muszą wreszcie wziąć się w garść i zacząć punktować. W najbliższy weekend będzie jednak o to bardzo trudno, o czym świadczą choćby przygotowane przez TOTALbet kursy. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf gości płaci bowiem aż 8.00 zł, w przypadku wygranej Rakowa jest to z kolei 1.44 zł.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Raków – 1.44 remis – 4.75 Widzew – 8.00

Podwójna szansa:

1/X – 1.11 1/2 – 1.20 X/2 – 2.62

Raków strzeli gola:

tak – 1.12 nie – 5.70

Widzew strzeli gola:

tak – 1.86 nie – 1.88

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.50 powyżej 0.5 – 1.05

poniżej 1.5 – 3.55 powyżej 1.5 – 1.29

poniżej 2.5 – 1.90 powyżej 2.5 – 1.88

poniżej 3.5 – 1.34 powyżej 3.5 – 3.17

poniżej 4.5 – 1.12 powyżej 4.5 – 6.00

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 11.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

🎬 Obejrzyjcie najciekawsze 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝘆 poniedziałkowego meczu w Radomiu. ▶️ https://t.co/q0679hlIMH pic.twitter.com/Ka743srypl— Raków Częstochowa 🏆🥈 (@Rakow1921) April 12, 2023

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.