Po tych nagraniach ukochanej Jakuba Kiwiora pot sam spływa z czoła. Piękna Klaudia kusi wdziękami. Zawodowo wywija pupą

Transfer Jakuba Kiwiora do Arsenalu był dużym zaskoczeniem. Mało kto spodziewał się, że reprezentant Polski po udanej przygodzie w Spezii od razu przeniesie się do jednego z najsłynniejszych klubów na świecie. Początki Kiwiora nie były łatwe, bo grał mało, a niekiedy nawet bardzo mało. Obecnie jego sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej, bo w ostatnim okresie gra regularnie. Mikel Arteta na Kiwiora stawiał również podczas meczów Ligi Mistrzów. Czy akurat Polak zagra w wyjściowym składzie z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Champions League nie wiadomo, ale są na to szanse.

Ukochana Kiwiora na odważnych nagraniach

Co ciekawe, dużą furorę w brytyjskich mediach po transferze Kiwiora zrobiła również jego ukochana. Claudia Kowalczyk jest z zawodnikiem od paru lat i tworzą szczęśliwy związek. Kobieta znana jest również z tego, że jej największa pasją jest odważny taniec, a konkretnie twerk. Sztuka w tym gatunku tańca polega w dużej mierze na sprawnym poruszaniu pośladkami. Kowalczyk jest nawet instruktorką tego tańca i występuje na prestiżowych imprezach.

Partnerka reprezentanta Polski chętnie dzieli się nagraniami z tańca w mediach społecznościowych. Na jej profilu na Instagramie pojawia się wiele ujęć z treningów, czy też indywidualnych pokazów, gdzie można zobaczyć, jak dobrze radzi sobie w twerkowaniu. Niektóre nagrania są z kategorii tych "gorących".

