Chorwacka seksbomba sprawiła, że kibicowi w Katarze opadła szczęka. Nie mógł wyjść z podziwu dla krągłości miss mundialu, przyłapała go kamera

Do końca mundialu w Katarze pozostały już tylko cztery decydujące mecze, które wyłonią medalistów. Wkrótce okaże się, który piłkarz zostanie największą gwiazdą tegorocznego turnieju, jednak wiadomo już, że wyjątkowe uznanie na trybunach zdobyła Ivana Knoll. Chorwatka od początku mistrzostw świata przyciągnęła uwagę tłumu. Nie przeszkadzały jej restrykcyjne reguły dotyczące ubioru kobiet panujące w Katarze i modelka chętnie eksponowała swoje wdzięki. Problemu nie mają z tym również szejkowie, którzy z przyjemnością podziwiają ją na kolejnych meczach. Chorwacja dotarła już do półfinału, w którym zmierzy się z Argentyną i Knoll z pewnością nie odpuści takiej okazji, by wesprzeć swoją reprezentację. Tym bardziej, że w ćwierćfinale z innym gigantem z Ameryki Południowej przyniosła jej szczęście.

To Brazylia była zdecydowanym faworytem starcia z Chorwatami, jednak odpadła po rzutach karnych. Piękna Ivana po ostatnim gwizdku zatańczyła taniec zwycięstwa i wpadła w ekstazę. Stało się jasne, że niezależnie od wyniku półfinału zostanie w Katarze do samego końca. Będzie wspierać drużynę Zlatko Dalicia w jeszcze dwóch meczach, a fani będą mogli podziwiać jej wdzięki. Miss mundialu chętnie eksponuje głęboki dekolt i czuje się komfortowo w obcisłych spodniach, podkreślających jej krągłości. Taki widok z bliska potrafi zamurować, czego najlepszym przykładem jest jeden z kibiców podczas meczu z Brazylią. Kamera przyłapała mężczyznę w brazylijskiej czapce, gdy patrzył na chorwacką seksbombę z otwartą buzią i ręką założoną na biodro! Z pewnością nie jeden fan zachowałby się podobnie. Chorwatka udostępniła to zdjęcie w mediach społecznościowych z wymownym opisem. Skorzystała w nim z emotikonów wyrażających zdziwienie oraz płacz ze śmiechu. Poniżej znajdziesz wymowne zdjęcie oraz inne gorące fotografie Ivany Knoll:

