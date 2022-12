Ivana Knoll dumnie wypina piersi po awansie. Zmysłowy taniec zwycięstwa w wykonaniu Chorwatki

Chorwacja w półfinale MŚ

Choć pierwsza połowa meczu z Brazylią była w wykonaniu Chorwatów bardzo dobra, wraz z upływem czasu to rywale coraz mocniej przejmowali inicjatywę. Podopieczni Zlatko Dalicia bronili się dzielnie, ale w 105. minucie musieli wreszcie skapitulować po golu Neymara. Wydawało się, że ta bramka da „Canarinhos” upragnione zwycięstwo, ale w samej końcówce do wyrównania doprowadził Bruno Petkovic. Rzuty karne zdecydowanie lepiej egzekwowali natomiast piłkarze z Bałkanów. Chorwaci każdą z czterech prób z jedenastu metrów kończyli golem, w ekipie brazylijskiej mylili się z kolei Rodrygo i Marquinhos. To oznaczało, że „Hrvatska” po raz drugi z rzędu doszła do strefy medalowej mistrzostw świata.

Wsparcie Ivany Knoll

Piłkarzy reprezentacji Chorwacji – podobnie jak podczas poprzednich meczów – z trybun wspierała także piękna Ivana Knoll. Miss mundialu podczas spotkania wrzucała na swojego Instagrama liczne relacje, dokumentujące wspaniałe zwycięstwo jej rodaków. Niedługo po zakończeniu spotkania zamieściła z kolei na mediach społecznościowych zmysłowy taniec zwycięstwa. Okrasiła go jednak delikatną szpilką, wbitą w Brazylijczyków. „Wykonujcie swój gołębi taniec podczas powrotu do domu” – napisała. Coś nam podpowiada, że zachwycająca Ivana wciąż nie powiedziała podczas trwającego mundialu ostatniego słowa.