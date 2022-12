Ufff... Ależ emocje!

Seksowna Miss BumBum z miłości do Leo Messiego rozebrała się do naga! Tak kibicuje Suzy Cortez! ZDJĘCIA

ch 15:52

Suzy Cortez to wielka fanka Leo Messiego i z tej miłości robi szalone rzeczy. Po zwycięstwie Argentyny nad Holandią seksowna Miss BumBum Brazylii (Miss Pupy) rozebrała się do naga i pomalowała swoje zmysłowe ciało w argentyńskie barwy. Modelka ta każdym kroku podkreśla, jak bardzo kocha i podziwia Leo Messiego, a wykorzystuje przy tym to, co ma najlepsze - swoje boskie ciało. - Już od października powtarzam, że w finale mundialu w Katarze zagrają Argentyna i Francja. I że Leo Messi będzie mistrzem! - triumfuje hojnie obdarzona przez naturę Suzy Cortez. Zobaczcie co zrobiła Miss BubBum, mamy dla Was gorące ZDJĘCIA!