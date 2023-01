Wyciekły zdjęcia Ivany Knoll prosto z łóżka. Miss mundialu niczego się nie wstydziła, kusząca pozycja piękności

Niepisaną tradycją na mistrzostwach świata jest to, że w mediach tworzone są konkursu na najpiękniejszą kibickę turnieju. A niektóre panie wiedzą, jak przyciągać uwagę fotoreporterów. Doskonałym na to przykładem jest Ivana Knoll. Była miss Chorwacji stała się jedną z gwiazd mundialu w Katarze. Wszystko za sprawą wielu pikantnych zdjęć, jakie trafiały do sieci. Modelka bardzo często prowokowała swoim strojem, co zwłaszcza w takim kraju jak Katar było ryzykowne.

Ivana Knoll w łóżku. Pikantne kadry trafiły do sieci

Obyło się jednak bez problemów i Knoll uzyskała świetny dla siebie efekt. O jej fotografiach, wysportowanej sylwetce i urodzie mówił cały świat. W pewnym momencie modelka nie mogła spokojnie poruszać się pod stadionem i na trybunach, bo każdy chciał zrobić sobie z nią zdjęcie, co niejednokrotnie kończyło się interwencja ochrony dla bezpieczeństwa chorwackiej seksbomby.

Knoll nie przestaje kusić w mediach społecznościowych. Na jej profilu na Instagramie wciąż pojawiają się bardzo pikantne zdjęcia i tak było również ostatnim razem. Modelka pochwaliła się efektami ostatniej sesji, podczas której pozowała w łóżku. na jeden z fotografii dumnie pręży smukłe nogi w kusej bieliźnie. Zdjęcie błyskawicznie zebrało setki tysięcy polubień.