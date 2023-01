Piłkarze nie mogli się oprzeć seksownej miss mundialu. Ivana Knoll zdradziła, jak ją zaczepiali, próbowali szczęścia

Blamaż reprezentantów Polski na mundialu. Piłkarz Argentyny wyjawił, o co był błagany. To wstyd i zażenowanie

Mundial to najważniejsza piłkarska impreza i raz na cztery lata gromadzi ogromną widownię. To sprawia, że jest to niezwykła szansa nie tylko dla piłkarzy, lecz także dla kibiców. Biorąc udział w turnieju życia, mogą zyskać rozpoznawalność, co często wiąże się z urodą pięknych fanek. W Polsce przekonały się o tym m.in. Natalia Siwiec i Marta Barczok, które błyszczały podczas mistrzostw Europy. Mistrzostwa świata są jednak jeszcze większą areną, a te ostatnie w Katarze okazały się przełomowe dla Ivany Knoll. Seksowna Chorwatka stała się prawdziwą gwiazdą mundialu, którą w pewnym momencie musiały nawet chronić służby porządkowe! Fani wręcz rzucali się na modelkę, by spędzić z nią przynajmniej sekundę, ale 26-latka była również obiektem zainteresowań piłkarzy.

Piłkarze nie mogli się oprzeć seksownej miss mundialu. Próbowali szczęścia z Ivaną Knoll

Chorwacka piękność zdradziła szczegóły szalonych dni w Katarze w rozmowie z "Barstool Sports". - Pamiętam, że niektórzy piłkarze wysyłali mi wiadomości typu: „jak się masz, bla, bla, bla" - powiedziała. Nie da się ukryć, że Knoll stała się obiektem westchnień milionów mężczyzn, jednak żaden z zawodników nie podbił jej serca. - Niektórzy z nich prosili o przebaczenie przed jutrzejszym meczem [z Chorwacją - red.]. Nie odpowiadałam, dopóki nie przegrali! - dodała.

Chorwatka nie ujawniła żadnych nazwisk i nie dała się poderwać piłkarskim gwiazdom. Sama przyznała wcześniej w rozmowie z "Daily Mail", że w Katarze nie szukała miłości. - Myślę, że ludzie mnie lubią, bo jestem ładna. Nie szukam tutaj nikogo. Moim zamiarem jest sprawienie, by ludzie się uśmiechali, to wszystko - stwierdziła wówczas. Ta deklaracja znalazła odzwierciedlenie w zaczepkach ze strony piłkarzy, którzy pisali do Ivany zwłaszcza przed meczami z reprezentacją jej kraju, a nie doczekali się nawet odpowiedzi aż do ostatniego gwizdka sędziego. W poniższej galerii zobaczysz gorące zdjęcia miss mundialu, Ivany Knoll:

