Miss mundialu Ivana Knoll znalazła się w niebezpieczeństwie. Służby zmuszone są do specjalnych środków, szaleństwo

To będzie starcie gigantów: Mbappe kontra Messi. Francuski trener o roli gwiazd w finale

Bartosz Bereszyński trafi do Napoli? Legenda włoskiego futbolu o transferze Polaka [ROZMOWA SE]

To ma być jego finał. Słynny Argentyńczyk nie ma wątpliwości, kto będzie bohaterem

Zdaje się, że nieodłączną częścią mistrzostw świata czy mistrzostw Europy w ostatnich latach są piękne fanki, które ścigają się o miano tej najpiękniejszej czy najpopularniejszej. Oczywiście, nie zależy na tym każdej z nich, ale część kobiet, które pojawiają się na stadionach na wielkich imprezach traktuje to jako okazję do zyskania nowych fanów i obserwujących. Na mistrzostwach w Katarze z pewnością jako miss mundialu można traktować Ivanę Knoll, która zyskała niezwykłą popularność dzięki swoim wdziękom, chętnie prezentowanych przy okazji kolejnych spotkań reprezentacji Chorwacji. Kobieta ma o tyle szczęście, że jej ulubieńcy zaszli aż do półfinału i zagrają maksymalną możliwą liczbę meczów, bo mimo porażki przed nimi jeszcze starcie o trzecie miejsce. Jak donosi Dominik Wardzichowski ze Sport.pl, sytuacja zaczyna być już nawet niebezpieczna.

Miss mundialu w niebezpieczeństwie. Popularna fanka musiała zostać odgrodzona od kibiców

Ivana Knoll nie jest z pewnością pierwszą ani ostatnią kibicką, która buduje swoją popularność przy okazji meczów na wielkim turnieju. Chorwatka, jak już wspomnieliśmy, miała to szczęście, że jej reprezentacja znalazła się w półfinale i już wówczas było wiadomo, że oprócz tego spotkania, będzie ona mogła pojawić się także na kolejnym – finale lub meczu o trzecie miejsce. Jej popularność zdaje się jednak przerastać wszelkie oczekiwania.

Po meczu Argentyna – Chorwacja służby porządkowe musiały wręcz odgradzać Ivanę Knoll od reszty kibiców! Dominik Wardzichowski ze Sport.pl donosi, że sytuacja zaczyna być naprawdę niepokojąca. – To już się robi niebezpieczne. Ochroniarze i policjanci muszą odgradzać najbardziej znaną fankę tych mistrzostw od kibiców. Absolutne szaleństwo – napisał dziennikarz na Twitterze. Poniżej znajdziecie obszerną galerię ze zdjęciami Ivany Knoll:

To już się robi niebezpieczne. Ochroniarze i policjanci muszą odgradzać najbardziej znaną fankę tych mistrzostw od kibiców. Absolutne szaleństwo. Udało mi się z nią chwilę porozmawiać. Śledźcie media społecznościowe @sportpl i @gazetapl_news pic.twitter.com/yjT57mpHcc— Dominik Wardzichowski (@dwardzich22) December 13, 2022

Jasnowidz Krzysztof Jackowski o zakończeniu kariery Roberta Lewandowskiego. Przewiduje, czy to się stanie już teraz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Maroko WYGRYWA mundial w Katarze? Jak naprawdę wypadli Polacy?

Posłuchaj najnowszego odcinka podcastu SUPER SPORT!