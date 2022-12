Miss mundialu wyrzucona ze stadionu! Wszystko przez lateksowy, obcisły kostium. Wszystko było jej widać!

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Ivana Knoll została przepędzona ze stadionu! Chorwacka gwiazda, która prowokuje swoimi zachowaniami i strojami w trakcie światowego czempionatu, nie mogła zobaczyć starcia ćwierćfinałowego między jej ojczyzną, a Brazylią. Wszystko przez ochronę, której wyraźnie nie spodobał się obcisły, lateksowy kostium gwiazdy. Mamy nagranie!

Ivana Knoll przepędzona w trakcie Chorwacja - Brazylia. Wszystko przez jej kostium

Ivana Knoll zasłynęła dzięki wyjątkowo odważnym stylizacjom, które ubiera w trakcie spotkań reprezentacji Chorwacji na mistrzostwach świata w Katarze. Chorwatka lubi odważne stylizacje nawiązujące do barw swojej ojczyzny, jednak przed meczem z Brazylią dała pokaz, który zmusił ochronę do interwencji. Na starcie z Canarinhos, Knoll założyła obcisły, lateksowy kombinezon, który praktycznie odsłonił całe jej ciało. O ile do tej pory nikt nie miał problemu z odważnymi ubraniami Knoll, tak tym razem została przepędzona. Gwiazda będzie musiała się zastanowić, co założyć w trakcie starcia Chorwatów z Argentyńczykami w pólfinale i może tym razem zdecyduje się na mniej odważną stylizację. Aby zobaczyć, za jaki strój została przepędzona Ivana Knoll, przejdź do galerii powyżej.

