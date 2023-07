i Autor: Cyfrasport Robert Lewandowski

Niewiarygodna forma

Przecież to jest nie do pomyślenia, jak faktycznie wygląda ciało Roberta Lewandowskiego. Nawet Michał Anioł by takiego nie wyrzeźbił

Tomasz Piechna

Robert Lewandowski powoli kończy swój urlop i lada moment zacznie przygotowania do kolejnego sezonu. W ostatnich tygodniach miał okazję, aby spędzić zdecydowanie więcej czasu z rodziną i odpoczywał na urlopie. Rzecz jasna podczas wakacji nie zapominał o dbaniu o swoją sylwetkę. Lewandowski pokazał zdjęcie, które potwierdza, że mógłby stanowić za wzór dla wielu osób marzących o idealnej formie.