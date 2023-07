Lewandowski może pobić wszelkie rekordy! Tego nie zrobił nawet Messi, te liczby mogą oszałamiać

Robert Lewandowski może napisać historię! Napastnik reprezentacji Polski, który został właśnie królem strzelców ligi hiszpańskiej został najlepszym strzelcem Lig TOP 4 i dokonał tej sztuki po raz ośmy w swojej karierze. Co ciekawe, jeśli Polak utrzyma swoją bramkostrzelność w sezonie 2023/2024 pobije wielki rekord, którego nie dokonał nawet Leo Messi! Co za osiągnięcie!

Robert Lewandowski napisze historię? Polak może osiągnąć coś niesamowitego

Kapitan reprezentacji Polski w trakcie swojej kariery zostawał siedmiokrotnie królem strzelców Bundesligi, a także raz jako piłkarz Barcelony. Oznacza to, że 8 razy był królem strzelców lig TOP 4 i jedyną osobą, mogącą się tym pochwalić, był wyłącznie Leo Messi. Argentyńczyk zdecydował się jednak na opuszczenie Europy i w następnym sezonie będzie występował w amerykańskim MLS w barwach Interu Miami. Oznacza to, że w momencie w którym gracz reprezentacji Polski zostanie królem strzelców w kolejnym sezonie, złamie rekord Messiego i będzie pojedyńczym liderem kwalifikacji. Jedyne co zostaje w takim razie, to trzymać kciuki za kapitana polskiej kadry!