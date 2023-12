Błaszczykowski szczerze o relacji z Lewandowskim! Nie pozostawił wątpliwości, to sądzi naprawdę!

Listkiewicz zwrócił się bezpośrednio do Kwiatkowskiego. O tym wpisie jest głośno. Dosadne słowa byłego prezesa PZPN

Jakub Błaszczykowski postanowił odnieść się do sprawy, która przez lata nie dawała spokoju kibicom polskiej kadry. Mówiło się, że stosunki, jakie piłkarz ma z Robertem Lewandowskim nie należą do najlepszych i panowie za sobą nie przepadają. Teraz do sprawy, po latach, odniósł się sam Błaszczykowski, który wyjawił swój punkt widzenia w programie "Monika Olejnik. Otwarcie". Te słowa nie pozostawiają złudzeń!

O braku chemii między Lewandowskim a Błaszczykowskim mówiło się, gdy ten drugi utracił opaskę kapitańską na rzecz "Lewego", czy też za kadencji Jerzego Brzęczka, który jest wujkiem Błaszczykowskiego. Teraz były piłkarz Wisły Kraków przyznał, że co prawda nie może nazwać napastnika Barcelony mianem swojego przyjaciela, ale to wcale nie oznacza, że sądzi o nim negatywnie.

- My z Robertem nie możemy powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi. Jesteśmy kolegami. Natomiast przyjaźnię się z Piszczem (Łukaszem Piszczkiem), z Wasylem (Marcinem Wasilewskim). Mamy dzieci w tym samym wieku, nasze żony się znają. Z Łukaszem znam się od kiedy mieliśmy 15-16 lat - mówi Jakub Błaszczykowski.