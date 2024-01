Były reprezentant Polski uderzył w Lewandowskiego i w reprezentację! Ostre słowa, nie hamował się nawet na chwilę!

Dariusz Dziekanowski zabrał głos w sprawie Roberta Lewandowskiego. Były napastnik Legii i Celtiku Glasgow w rozmowie w "WP. SportoweFakty" powiedział o dużym problemie polskiej drużyny narodowej, z którym związana jest postać napastnika Barcelony. Jak twierdzi eks-piłkarz, kadra jest wręcz uzalżeniona od Lewandowskiego, a zważając na jego słabszą formę, nie można liczyć w stu procentach na piłkarza w trakcie meczów barażowych w eliminacjach mistrzostw Europy.

Dariusz Dziekanowski mocno o Lewandowskim. Wskazał poważny problem

- "Lewy" nadal wychodzi w podstawowym składzie Barcelony, więc sytuacja nie jest jeszcze tragiczna. Bo nie siedzi na ławce rezerwowych. No, ale jest zmieniany dość wcześnie, co się dawniej nie zdarzało. Rzeczywiście Robert nie jest w formie i na pewno nie powinniśmy liczyć, że przyjedzie na baraże i sam nam je wygra, tak jak to wcześniej w wielu meczach bywało. Dzisiaj płacimy w reprezentacji za to, że przez całe lata drużyna była uzależniona od Lewandowskiego - mówi Dziekanowski.

Były reprezentant Polski zauważył także, że drużyna powinna zacząć szukać nowych rozwiązań i alternatyw w przypadku gorszej formy Lewandowskiego.

- Oczywiście nikt nie nawołuje, żeby z niego rezygnować, ale musimy szukać innych opcji, alternatywnych rozwiązań. Baraże są niesamowicie ważne w kontekście rozwoju całej polskiej piłki. Nie można tego pokpić - mówi były gracz Legii.