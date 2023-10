Cezary Kulesza uhonorował wielkiego bohatera! Piękny gest, piłkarz uratował życie rywalowi!

Cezary Kulesza postanowił spotakać się z wielkim bohaterem. Piłkarz Burzy Chwalibożyce, Mateusz Kuś, uratował życie rywalowi swojemu klubu. W meczu między klubem z Chwalibożyc a Lotosem Gaj Oławski doszło do poważnego wypadku piłkarza Lotosu - Oliwiera Chmury. Młody gracz utracił przytomność i doznał padaczki pourazowej. Kuś, który jest także policjantem, podbiegł do Chmury i wspierany przez swojego brata i jednego ze strażaków, ruszył do pomocy. Bohaterskie doświadczenie Kusia nie przeszło bez uwagi, a bohaterowi postanowił pogratulować sam Cezary Kulesza, który spotkał się z piłkarzem i go uhonorował.

Uratował życie zawodnikowi drużyny przeciwnej. W poniedziałek odwiedził siedzibę PZPN na specjalne zaproszenie prezesa Cezarego Kuleszy.💬 "Takie czyny przynoszą zaszczyt nie tylko Panu, ale również Pana rodzinie, polskiej Policji /.../ klubowi oraz całej polskiej piłce nożnej"— PZPN (@pzpn_pl) October 30, 2023

Kulesza gratuluje boghaterowi. Wyjątkowe sceny

Kulesza bohaterskiemu piłkarzowi przekazał koszulkę reprezentacji Polski z jego nazwiskiem i bilet na mecz eliminacji mistrzostw Europy z Czechami.

- - Takie czyny przynoszą zaszczyt nie tylko Panu, ale również Pana rodzinie, polskiej Policji, w której pełni Pan służbę, klubowi Burza Chwalibożyce oraz całej polskiej piłce nożnej. Jestem dumny, że należy Pan do naszej piłkarskiej rodziny. Pana postawa jest wzorem i inspiracją dla innych - przekazał w liście gratulacyjnym prezes PZPN.