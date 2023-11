Fernando Santos zupełnie pominął Polskę! Nie zdecydował się na to, kibice mogą być zaskoczeni

To polscy piłkarze myślą o Michale Probierzu. Kamil Grosicki się wygadał. Na to zwrócili uwagę

Portugalczycy nakłonili Fernando Santosa do mówienia. To, jak potraktowano Polskę, wywołuje wściekłość. Brak słów

Fernando Santos postanowił powiedzieć o swojej karierze. Były selekcjoner Polaków udzielił wyjątkowo długiego i obszernego wywiadu dla "A Bola", gdzie powiedział o całej swojej karierze. Co ciekawe, w trakcie rozmowy z dziennikiem, szkoleniowiec pominął wątek pracy z PZPN. Tego fani nie mogli się spodziewać.

Fernando Santos postanowił powiedzieć o swojej karierze. Pominął sprawę pracy z Polską

Santos z reprezentacją Polski rozstał się w wyjątkowo słabych warunkach. Kadra pod jego kierownictwem grała bardzo słabo, a piłkarze kadry w dużej mierze z dużym zadowoleniem przyjęli informację o przyjściu do drużyny Michała Probierza. Wydawało się, że Santos udzieli dużo szczegółów na temat pracy z Polakami w rozmowie z "A Bola", jednak zdecydował się pominąć ten temat. Zamiast tego, opowiadał o swojej przygody z kadrą Grecji.

- - Mam ogromny sentyment do tego kraju. Wszyscy o tym wiedzą. Niczego nie ukrywam. Portugalia jest moim krajem, dla niej cierpię, ale Grecja jest moim drugim krajem... Nie mogę nawet powiedzieć, że drugim. Mam problem z wymówieniem tego słowa. Wiesz, o co mi chodzi? To też mój kraj. Jest inny, ale czuję się tam jak w domu, jak w Portugalii - mówił Santos.